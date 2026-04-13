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▲球季結束後，瑞佛斯（Doc Rivers）第一時間就被公鹿球團炒掉，如今更鬧出球隊內部氣氛一團亂宛如喪禮。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿隊今（13）日106：126大敗給費城七六人，本季僅拿下32勝，排名西區第11連附加賽都沒得打，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）第一時間就被球團炒掉，如今更鬧出球隊內部氣氛一團亂宛如喪禮，尤其球隊老大「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與制服組關係已形同陌路，當被問到是否還會待在公鹿時，對比過往的忠誠效忠立場，字母哥這次直接給出暗示，「我不知道，這已經不是我可以決定的事了。」密爾瓦基公鹿隊今年無疑打出失敗球季，中斷連續9年晉級季後賽紀錄，字母哥則受到傷勢困擾，整季出賽僅36場、場均上場時間28.9分鐘，兩項數據都創下生涯新低，如今還傳出未來續披公路戰袍機率幾乎已是0。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，本季其實是公鹿球團不願意讓字母哥上場，也透露字母哥本人也不想上場，但字母哥對外則全部認為是隊內體檢始終未讓他通過，自己才無法上場貢獻，光是這點就吵了整季，始終難以達成共識。公鹿球團還透露，字母哥曾經拒絕參與隊內3對3練習，但他本人強烈否認，同時認為這麼說對自己很不尊重，並重申從未有拒絕訓練、上場等相關的消極態度，雙方吵得兇，連球員工會都曾介入調查，但也沒有結果。對於公鹿而言，不讓字母哥上場主要目的就是要徹底擺爛、爭取更好選秀順位，但陣中只要留著這位近10年都入選明星賽、已經入選75大球星且還在31歲當打之年的字母哥，就註定無法完全重建，因此不少專家認為，雙方未來分道揚鑣已是遲早成真的事實。字母哥今年年薪高達5412萬美元，下季則為5846萬美元，結束後擁有球員選擇權，在雙方如此僵局下，與其等待字母哥明天跳出合約，公鹿球團絕對會從今夏開始嘗試交易掉他。當字母哥被問到此事時，已沒有過去強調忠誠的言論，取而代之的是不確定、未知，「一切還很難說，我也要跟家人思考後再做決定，但我目前也沒有收到球隊來探詢，所以...現在談這些都太早了。」