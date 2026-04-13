我是廣告 請繼續往下閱讀

全球許多機場為加快旅客通關速度，引入人臉辨識系統加速身分核對流程，近日有日本民眾在社群發文提到，台北松山機場的人臉辨識系統，在通關時挑釁意味相當濃厚，竟要求他「給我往上看」，讓他感到吃驚且有趣。一名日本網友「@Bcl_winds」11日在社群平台X上發文，可看到機場的人臉辨識設備，提醒旅客「請看上方」，畫面中包含中文、英文、日文及韓文等4種語言，其中，日文寫著「上を見てみろ」。這句話讓這位日本民眾戲稱「松山機場特產，極為挑釁的人臉辨識」，原來，這句話在日文的指使語氣頗為強烈，意近乎「給我往上看」，原PO認為，這相當於英文的 Just look the hell up. 之類的粗魯且挑釁的說法。在公共場所的指引中幾乎完全看不到這種文體，讓他覺得有點有趣。他也推測，這句話可能是由英文「Look above」直接翻譯，一般來說，這類的翻譯器會加上「Please」等請求語句，但這句話翻譯後，並沒有加上「Please」 ，才會變成在日文中看似有些粗魯的用法。這則貼文引發Threads上許多台灣民眾討論，對此，松山機場官方帳號昨（12）日在貼文下方回應，「謝謝告知！松機人員將儘快修正」，並更新進度稱「畫面已更新！謝謝大家」。