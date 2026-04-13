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經濟部自4月起推動塑膠袋平價專案，因應中油四輕4月1日提前運作新增乙烯產能，中油及國內業者已完成5,000噸平價原料專案簽約，由業者承接中油四輕乙烯，提供平價聚乙烯原料給塑膠袋加工業者。預計可增加供應約12.5億個塑膠袋，這批平價物資將供貨予通路、商圈及市場，預計本週起陸續鋪貨進入市場。為掌握第一線業者實際心聲，經濟部長龔明鑫在4月3日實地走訪東三水市場及萬華商圈，也在4月7日、9日分別邀集全國30個商圈、31個市場及夜市代表座談，面對面了解實際狀況。商圈、市場及夜市代表踴躍反映地方實際採購情形，並由各商圈、市場代表就供貨速度、價格波動及短期調度需求提出建議。經濟部表示，首批全國商圈350處中有27處、市場1,033處中有7處提出缺貨調度需求，已100%完成協處。商圈部分如「嘉義市商圈」反映原有通路均買不到問題，已由供應商完成補貨；「坪林商圈」反映茶葉袋出現短缺，經查目前庫存已恢復；「高雄後驛商圈」反映成衣批發袋規格特殊已無存貨，現經調查店家仍有少量庫存，並由本部確認上游製造商原料均有庫存，無缺料問題。在市場部分，台南學甲、連江介壽、金門金湖市場及高雄喜峰街攤集區提出需求部分，則已媒合製造商協助供貨；其餘商圈市場均回到原有通路採購，顯示整體供應鏈運作已趨於穩定。在零售通路方面，小北百貨及振宇五金等通路自本週起將陸續大量補貨進場，量販、超商、超市等通路目前塑膠相關商品庫存充足。後續經濟部將持續掌握商圈、市場及通路之需求，截至4月10日止共統計總需求約31萬包，並陸續媒合中。至於外界關切國內塑化原料外銷量增加之情形，3月份外銷量上升主要係反映農曆年(2月份)之接單狀況，整體銷量仍屬合理範圍。經濟部已協調石化業者落實優先供應國內，預期4月份外銷量將呈現下降趨勢。經濟部強調，面對國際情勢波動，將透過跨部會協作與產業調度機制，確保民生物資穩定供應。後續在塑膠原料調度上，將依民生急迫性排序，優先滿足醫材、農業及民生物資需求；其中更將與衛福部密切合作，確保藥品及醫材供料無虞。未來也將持續滾動式檢討市場供需狀況，適時調整因應作法，確保民生經濟安定無虞。