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▲張齡予（右）、朱宇謀共同主持《健康零距離》，節目今年初才慶祝播出三週年。（圖／記者陳明安攝影）

▲張齡予於2023年產後接下《健康零距離》主持棒，沒想到，節目播出3年便收攤。（圖／三立提供）

三立電視健康節目《健康零距離》播出3年，今（13）日傳出於4月10日錄製完畢後正式收攤，主持人張齡予身兼製作人與企劃三職的心血畫下句點，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問三立，對方證實此事，而消息傳出正值助理主持人朱宇謀捲入感情爭議之際，據悉，節目停播和朱宇謀沒有關係。《健康零距離》節目停錄，讓人聯想與朱宇謀近期爆出的施暴及劈腿指控有關，但三立官方澄清，此決定純屬製作考量，兩者並無關聯。朱宇謀事件源自前女友林倪安於4月8日記者會控訴其多項渣男行為，但節目停錄時程早已規劃好。38歲張齡予為高齡產婦，正挺著孕肚準備7月迎接二胎女兒，她於產後復出主持該節目3年，期間考取健康管理師證照，展現專業也為節目盡心竭力，儘管《健康零距離》確定腰斬，她依然將專注家庭與產檢，未來事業動向備受矚目。《健康零距離》在今年1月的三週年記者會上，張齡予與朱宇謀還同台慶賀，笑稱彼此默契十足，沒想到，先是朱宇謀爆出桃色醜聞，如今節目又即將結束，令人不勝唏噓。