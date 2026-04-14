紐約這座世界之都的兩支豪門球隊——紐約洋基與紐約大都會，近日正陷入一場前所未有的「紐約棒球危機」。兩隊不僅同時遭遇5連敗，更令球迷感到屈辱的是，兩隊分別被大聯盟中預算排名後段班的小市場球隊橫掃。面對兩大豪門的低迷，美國社群媒體上充斥著尖銳的批評。
豪門慘敗小市場球隊 大都會跌至分區墊底
根據《USA TODAY》統計，本賽季大聯盟球隊薪資排行榜中，大都會以約3億5760萬美元（約115億新台幣）位居全聯盟第1，洋基則以約3億100萬美元（約97億新台幣）名列第3。
然而，擁有豪華陣容的兩隊，本週的表現卻讓紐約客大失所望，紐約大都會在不敵亞利桑那響尾蛇後，竟遭到全聯盟薪資排第25名（僅約9180萬美元）的奧克蘭運動家「清盤」橫掃，目前已吞下5連敗，跌至國聯東區墊底。
紐約洋基開季雖曾打出8勝2負的高潮，但近日先是對運動家2連敗，接著又被薪資排名全聯盟第26（約8960萬美元）的坦帕灣光芒連贏3場。雖然目前仍並列美聯東區首位，但領先優勢已縮減至僅剩1場勝差。
球迷怒火中燒：這不是錢能解決的問題
美國知名媒體《Jomboy Media》的棒球播客節目在其官方X（原Twitter）上，將洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與大都會領航員林多（Francisco Lindor）的照片並列，並寫道：「洋基與大都會目前都處於5連敗中。」
該則貼文下方隨即湧現大量憤怒評論：「紐約棒球正處於地獄深淵」、「這簡直讓人想吐，這是紐約體育史上最屎的一段時期」、「拿著全聯盟最高的薪水，卻輸給預算只有自己四分之一的球隊，這太令人蒙羞了」。
大都會隊的薪資幾乎是運動家與光芒隊的4倍之多，這種極端的對比正是引爆球迷情緒的主因。當「錢鬥」不敵低成本球團的「魔球」經營時，紐約雙雄的管理層與明星球員們正面臨巨大的輿論壓力。
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根據《USA TODAY》統計，本賽季大聯盟球隊薪資排行榜中，大都會以約3億5760萬美元（約115億新台幣）位居全聯盟第1，洋基則以約3億100萬美元（約97億新台幣）名列第3。
然而，擁有豪華陣容的兩隊，本週的表現卻讓紐約客大失所望，紐約大都會在不敵亞利桑那響尾蛇後，竟遭到全聯盟薪資排第25名（僅約9180萬美元）的奧克蘭運動家「清盤」橫掃，目前已吞下5連敗，跌至國聯東區墊底。
紐約洋基開季雖曾打出8勝2負的高潮，但近日先是對運動家2連敗，接著又被薪資排名全聯盟第26（約8960萬美元）的坦帕灣光芒連贏3場。雖然目前仍並列美聯東區首位，但領先優勢已縮減至僅剩1場勝差。
球迷怒火中燒：這不是錢能解決的問題
美國知名媒體《Jomboy Media》的棒球播客節目在其官方X（原Twitter）上，將洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與大都會領航員林多（Francisco Lindor）的照片並列，並寫道：「洋基與大都會目前都處於5連敗中。」
該則貼文下方隨即湧現大量憤怒評論：「紐約棒球正處於地獄深淵」、「這簡直讓人想吐，這是紐約體育史上最屎的一段時期」、「拿著全聯盟最高的薪水，卻輸給預算只有自己四分之一的球隊，這太令人蒙羞了」。
大都會隊的薪資幾乎是運動家與光芒隊的4倍之多，這種極端的對比正是引爆球迷情緒的主因。當「錢鬥」不敵低成本球團的「魔球」經營時，紐約雙雄的管理層與明星球員們正面臨巨大的輿論壓力。