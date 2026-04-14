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洛杉磯道奇隊在本賽季展現出令人窒息的攻守統治力。雖然在今日（13日）對戰遊騎兵的比賽中以2：5吞敗，但目前仍以11勝4負的戰績穩坐國聯西區龍頭。根據美國媒體《Dodgers Nation》報導，這支擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）等球星的豪華軍團，目前場均勝分差高達+35，如果能將此數據再往上提升，將有機會挑戰一項高懸142年的大聯盟歷史紀錄。報導指出，道奇隊目前的「得失分差」（Run Differential）高達+35，領先全聯盟。目前大聯盟史上單季最高的得失點差紀錄，是由1884年的聖路易馬龍隊（St. Louis Maroons）所創下的+458。而在現代棒球（1900年以後）的紀錄中，則是由1939年的紐約洋基隊保持的+411。二戰結束以來，最接近這項數據的球隊正是2022年的道奇隊（+334）。如今，這支2026年的道奇隊被認為極具潛力更進一步，挑戰這項橫跨世紀的「神級數據」。根據目前的賽事節奏預估，道奇隊平均每場比賽能淨勝對手2.33分，以此推算，球季結束時的得失點差將達到+378。美媒分析認為，雖然目前的預測值尚未超越紀錄，但道奇隊擁有的強大攻擊陣容，只要在接下來的賽程中稍微提升效率，絕對有機會衝擊1884年馬龍隊所保持的場均+2.827分淨勝差。對於目前的道奇打線來說，這並非遙不可及的目標。