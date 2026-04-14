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紐約洋基隊近況陷入掙扎，在13日客場以4：5不敵坦帕灣光芒後，慘遭橫掃並苦吞5連敗。身為球隊領袖的隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後不再保持沉默，罕見地對低迷的團隊打線發出警訊，要求隊友在打擊區內找回最基本、最簡單的心理建設。在今日的比賽中，賈吉擔任第3棒指定打者，他在第9局球隊落後3分時揮出個人本季第4號全壘打（一記2分砲），單場繳出3打數2安打2分打點的亮眼成績，試圖帶領球隊反撲。然而，洋基其餘打線依然欲振乏力。先發打線中包括葛里遜（Trent Grisham）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）、麥克曼（Ryan McMahon）以及卡巴列羅（Jose Caballero）等多名野手，目前的打擊率均在1成左右徘徊，賈吉雖然此役表現出色，但目前打擊率也僅為2成18，距離巔峰狀態仍有段差距。洋基從開季的領先地位一路下滑，目前戰績為8勝7敗，在美聯東區已遭金鶯、光芒隊追平。賽後，賈吉在接受媒體訪問時，語重心長地指出打線目前的盲點：「我們在打擊區的表現需要更簡單一點。現在大家站在那裡，好像想把對方的每一顆球都打出去，這反而讓我們陷入不利的球數與劣勢。」賈吉進一步建議團隊應該調整策略：「我們需要重新簡化進攻策略，盯準自己要攻擊的球。如果大家能更有耐心選到保送，專注於好打的球，情況一定會好轉。在這個系列賽中，我們在需要關鍵一擊時總是熄火，整場比賽往往只有一兩支安打，這就是我們面臨的問題。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言球隊正面臨困境：「這對我們來說顯然是個糟糕的周末。雖然有些比賽咬得很近，但我們必須想辦法跨越那道牆，找到贏球的方法。」