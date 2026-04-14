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▲小禎（後排左起）、胡釋安、胡瓜（前排左起）、秀秀全家福。（圖／胡小禎臉書）

▲小禎和弟弟胡釋安從小就被秀秀（如圖）灌輸儲蓄的觀念。（圖／胡小禎臉書）

▲▼如今小禎把買名牌當作投資，不再走亂花錢的回頭路。（圖／胡小禎臉書）

小禎（胡盈禎）2004年以星二代光環出道，身高174公分的她從模特兒做起，後來參演電視劇《犀利人妻》，同時期開始主持節目，才初嚐走紅滋味，也撕掉「胡瓜女兒」的標籤。小禎高中畢業後就不跟家裡拿錢，但少女時期愛買名牌包，花錢如流水，當藝人後才貫徹媽媽秀秀教的「錢要存一半」理財觀念，銀行帳戶的存款數字才越來越高，如今她精品照買，但不會動到所存的錢。從小秀秀就對小禎、胡釋安姊弟耳提面命，灌輸正確的金錢觀，尤其是「等以後有錢了！記得一定要存一半起來，不要全部花光光」這句話，小禎表示，媽媽理財觀念保守，個性很節儉，而且不喜歡把錢放銀行，她去瑞士唸書起先有照做，把4萬元新台幣生活費中的3萬存到學生帳戶，但後期就把存款拿去Outlet買名牌包。2003年高中畢業回台灣，小禎本來還想出國讀大學，結果被胡瓜抓進演藝圈，那時她下定決心不再向家裡拿錢，每次上節目就領1350元通告費，還被經紀公司抽成，但工作邀約時有時無，最窮的時候只剩300元可以用，才讓她領悟媽媽「錢要存一半」理財鐵律，奮鬥幾年後收入變好，小禎開始實踐媽媽的儲蓄方法，將一半的收入存起來。除了存一半的酬勞，小禎還會細分20％當主要生活費，30％當備用生活費，剩下的50％全數存入銀行，完全不會去動，甚至催眠自己這個月只賺可以使用的50％，同時透過拿小本子記帳、對每個月的發票和信用卡帳單，了解花掉哪些不必要的錢，提醒自己未來改進，現在小禎還是會買精品，但不會動用所存的錢，且會以舊包換新包的概念做投資，不再走亂花錢的回頭路。針對小禎的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她表示：「就我所知，小禎買精品是為了工作需要，而且鎖定在比較有增值機會的包款，這樣以後要轉手也比較容易，她也會耐心投資一些績優股，以長期獲取績效，不短線進出。」