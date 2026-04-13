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美國總統川普宣布針對伊朗荷姆茲海峽祭出海上封鎖，反制伊朗控制海峽船隻自由航行的威脅，美軍中央司令部則宣布自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻，如今時間已到，川普稍早發出最新警告。川普在Truth Social發文表示，「伊朗的海軍如今已沉入海底，共有158艘艦艇被徹底摧毀」。不過，川普也坦言，「我們尚未攻擊的是他們少量的『快速攻擊艇』，因為我們認為它們不會構成太大威脅。」川普警告，「如果這些船隻中的任何一艘靠近我們的封鎖線（BLOCKADE），將會立即被消滅，我們會使用與擊殺海上運毒船隻相同的系統。那將會是迅速而殘酷的。」最後，川普不忘誇口自己的打擊販毒行動，聲稱經由海洋或海路進入美國的毒品中，有98.2%已經被阻止。儘管目前美伊之間的停火兩周的共識似乎仍在維持，但尚無消息顯示在4月22日協議到期前，是否會恢復談判。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，解決衝突的工作仍在進行中。卡達總理阿勒薩尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）則與伊朗外交部長阿拉格奇通話，雙方討論了停火、海上安全和航行自由等問題。