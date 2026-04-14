高雄日航酒店表示，即日起「石垣牛饗宴」限時登場，嚴選產地直送、極為珍稀的沖繩石垣牛來台，本次共引進高達705公斤，顧客不用飛日本就能大啖擁有「和牛界的愛馬仕」之稱的頂級美味，飯店內五間餐廳接推出。其中全日餐廳則石垣牛主題料理吃到飽，包含燒烤石垣牛肉、炙燒石垣牛握壽司、巧克力咖哩燉和牛等多樣化菜色。
素有「和牛界的愛馬仕」美譽的石垣牛，源自日本沖繩縣石垣島，因飼養環境純淨、氣候得天獨厚，加上產量極為稀少，被視為日本頂級和牛代表之一。高雄日航酒店提到，此次特別直送引進A5最高等級的石垣牛，其油花細緻、入口即化的口感深受全球饕客推崇。集結館內餐廳及酒吧，以不同料理手法詮釋石垣牛的多重魅力。
石垣牛A5和牛吃到飽 每人最低1280元起
像是自助餐廳「SERENA全日餐廳」就設計一系列主題料理，包括以直火炭烤鎖住肉汁「燒烤石垣牛肉」、高溫炙燒帶出牛肉獨有的如奶油般柔美香氣的「炙燒石垣牛握壽司」，以及「巧克力咖哩燉和牛」、「和牛肉燥飯」、「生滾和牛滑蛋粥」等多元品項。餐廳餐價成人每位平日1280元＋10%、假日1480元＋10%（午晚餐同價）。
吃到飽之外，高雄日航酒店其他餐廳也有石垣牛美食，日本料理「飛翔」鐵板燒祭出「石垣牛海陸套餐 犇」，單人套餐5888元+10%，北海道帝王蟹搭配主餐「石垣牛紐約客佐黑松露」，還有石垣牛菲力蒜香拌飯等菜色。
石垣牛美食中西式皆有：煲仔飯、漢堡、三明治等
桃泉中餐廳則有單點菜色，每道288元～888元，包含山椒石垣牛石鍋飯、石垣牛小排叉燒煲仔飯、紅燒石垣牛腩撈麵、石垣牛抄手等料理。而天空酒吧與咖啡廳亦推出精緻的西式石垣牛輕食，包含厚實多汁的「石垣牛漢堡」與「石垣牛三明治」，各餐廳即日起接受線上訂位。
台北晶華酒店旗下「三燔本家」與「三燔北投」 推出和牛壽喜燒吃到飽
台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」也推出和牛吃到飽！即日起兩家餐廳升級食材用料，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。
台北晶華酒店提到，此次選用的「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感較為不膩。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿等。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。
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石垣牛A5和牛吃到飽 每人最低1280元起
像是自助餐廳「SERENA全日餐廳」就設計一系列主題料理，包括以直火炭烤鎖住肉汁「燒烤石垣牛肉」、高溫炙燒帶出牛肉獨有的如奶油般柔美香氣的「炙燒石垣牛握壽司」，以及「巧克力咖哩燉和牛」、「和牛肉燥飯」、「生滾和牛滑蛋粥」等多元品項。餐廳餐價成人每位平日1280元＋10%、假日1480元＋10%（午晚餐同價）。
石垣牛美食中西式皆有：煲仔飯、漢堡、三明治等
桃泉中餐廳則有單點菜色，每道288元～888元，包含山椒石垣牛石鍋飯、石垣牛小排叉燒煲仔飯、紅燒石垣牛腩撈麵、石垣牛抄手等料理。而天空酒吧與咖啡廳亦推出精緻的西式石垣牛輕食，包含厚實多汁的「石垣牛漢堡」與「石垣牛三明治」，各餐廳即日起接受線上訂位。
台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」也推出和牛吃到飽！即日起兩家餐廳升級食材用料，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿等。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。