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▲林依晨近年來的角色，面對的處境與本身性格都比過去主演偶像劇時更複雜，讓她流露更深沉的面貌。（圖／記者朱永強攝）

▲張孝全（右）和林依晨（左）在《深度安靜》中扮演生活被祕密與陰影衝擊的夫妻，兩人分別入圍去年金馬獎最佳男、女主角。（圖／風起娛樂提供）

▲林依晨從26歲腦部手術體會到死亡逼近後，就開始寫遺書，多年下來變成她對於家人、親友、工作夥伴等的感情紀錄。（圖／記者朱永強攝）

林依晨在《深度安靜》一改昔日在偶像劇的陽光、開朗形象，變成內心陰暗、有著不可告人祕密的妻子，讓老公張孝全受到一連串的衝擊。她自己和另一半林于超因為各自拚事業，分別長住台灣和美國，遠距離經營婚姻，時不時會被唱衰，她也坦言現在將夫妻關係定義為「經營共同事業體的夥伴」，要是有人不願意再維持，她會立刻放手，不會繼續拖延，認為爸媽沒有感情、美其名曰為了孩子不分開，其實傷害更大。知名藝人的婚姻總會受到外界高度關注，林依晨和老公長年分居兩地，曾被傳感情觸礁，去年她生了兒子，林于超有返台陪產，讓外界看到他倆婚並沒生變。林依晨認為目前的「夫妻是經營共同事業夥伴」的婚姻觀，如果年輕時戀愛腦的自己聽到，應該會嗤之以鼻，但她表示看過太多互相沒有感情的爸媽，拖著不離婚對小孩內心的傷害反而更大，如果真的走到那一天，她會讓孩子們知道，爸媽雖然分開，對他們的愛不會少，她自己會果斷放手。至於現在和老公的相處，林依晨表示彼此有共同目標，也有討論過遠距的狀況大概最多維持多久，有這兩點共識，就能夠定下心來一邊拚演藝成績、一邊照顧家人與孩子，他們更會時常約好時間通話，透過視訊溝通來維繫感情，為此還需要算好時差。若是有什麼大的情況，像她去年要生寶寶，老公就會回台灣來陪她，不會讓她獨自面對。對於婚姻的維繫，林依晨看得很清楚，也有理智、果斷的態度，但她看著《深度安靜》裡自己扮演的角色，認為這個女人在婚姻中也曾經有過可以信任丈夫、能夠對他分享一些心裡想法的時刻，只是後來又跟造成自己重大創傷的爸爸再度相處，才又把心給封閉起來，導致無可挽回的後果。就算觀眾看完可能沒辦法接受劇中人的做法，林依晨自己認為現實生活裡，夫妻各自也應該有屬於自身的祕密，某些事情還是適合自己一個人消化。她曾在26歲因為發現腦下垂體蝶鞍部長了2公分囊腫，導致內分泌失調、身體也浮腫，去動了手術才感受到血水滲進嘴裡、覺得離死亡很近，開始有了寫遺書、每隔一陣子更新的習慣，從只是資產分配的交代，後來變成對於生命中的親友、不同情分的紀錄，頗具紀念的價值，也曾經想過將照片等內容加入，就可以包裝成一本別具意義的人生「畢業紀念冊」，最重要的家人和身旁的人們，都知道她的遺書和重要印鑑、證件等存放在哪兒。近年來林依晨的角色面對的人生處境，比她過去的偶像劇時期複雜得多，也讓她有機會隨著年齡、經歷的成長，去展現女性更多不同的面貌和姿態，她認為不是自己開始盡量去挑些陰暗、沉重的角色來演，而是劇本剛好在最適合的時候來到她面前，她覺得這些故事、人物是有趣的，才會點頭接演，也想透過演技的詮釋去探索這些跟她自己不一樣的人生歷程。《深度安靜》去年讓她入圍金馬獎最佳女主角，目前仍在全台上映中。