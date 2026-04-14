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美國放話正式封鎖荷姆茲海峽的時間點到來，美股週一開盤後一度疲軟，由隨著投資人寄望美伊最終能夠達成協議，加上科技股如甲骨文（Oracle）、帕蘭提爾（Palantir Technologies）提振整體市場，當天主要指數由黑翻紅齊漲。綜合《CNBC》等外媒報導，先前因為美伊週末舉行的談判無果，加上川普政府宣布從美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，再次引發人們對戰爭持續的擔憂，全球經濟再受壓。然而，川普當天在白宮對傳媒表示，伊朗已致電美方，表達想達成協議的意願，巴基斯坦方面也評估，美伊新一輪談判預計很快啟動。另一方面，週一科技股的表現也有效提振美股市場，軟體公司表現尤為突出，甲骨文（Oracle）、帕蘭提爾（Palantir Technologies）股價分別飆升12.6%和3.33%，記憶晶片股SanDisk漲幅則高達11.8%，這些漲勢幫助標普500指數抹去了自伊朗戰爭以來的跌幅。13日收盤，美股道瓊工業指數上漲301.68點或0.63%，收48218.25點；標普500指數上漲69.35點或1.02%，收6886.24點；科技股為主的那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，收23183.74點；費城半導體指數上漲149.70點或1.68%，收9039.52點。