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今仍高溫炎熱「明起2波鋒面殺到」！北部變天到下週二

今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定

▲接下來有2波微弱鋒面報到，北部地區開始變天，週末雨區擴大連東部都會有短暫陣雨。（圖/中央氣象署提供）

辛樂克颱風強度已達巔峰！準備路徑大迴轉「不影響台灣」

其未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台