北部明天開始變天！氣象專家吳德榮今（14）日表示，今日南方氣團偏強，台灣天氣依舊晴朗穩定，不過週三、週四有微弱鋒面在北部海面徘徊，北部地區受到影響，有局部短暫陣雨，並且略降溫。至於強颱辛樂克颱風準備在日本南方海面大迴轉，距離台灣及日本都相當遠，路徑不侵台沒有任何天氣影響。
今仍高溫炎熱「明起2波鋒面殺到」！北部變天到下週二
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防曬多喝水。今日各地氣溫北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。
吳德榮說，週三、週四微弱在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降，各地仍偏暖熱，北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率；週五、週六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱；週日至下週二台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱，下週三起雲量減少，高溫逐日漸升。
辛樂克颱風強度已達巔峰！準備路徑大迴轉「不影響台灣」
至於第4號強烈颱風辛樂克動向，吳德榮指出，中央氣象署今晨2時最新資料顯示，正如同最新歐洲系集模式模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。
中央氣象署也提到，強颱辛樂克位於關島附近海面，向西北轉北再轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過，留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。
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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防曬多喝水。今日各地氣溫北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。
吳德榮說，週三、週四微弱在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降，各地仍偏暖熱，北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率；週五、週六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱；週日至下週二台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱，下週三起雲量減少，高溫逐日漸升。
至於第4號強烈颱風辛樂克動向，吳德榮指出，中央氣象署今晨2時最新資料顯示，正如同最新歐洲系集模式模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。
中央氣象署也提到，強颱辛樂克位於關島附近海面，向西北轉北再轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過，留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。