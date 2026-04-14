民進黨台北市人選傳將推派立委沈伯洋，而沈伯洋近期除被翻出是土生土長台北人、復興中小學純血畢業等經歷外，家裡也是五分埔的大地主。對此，國民黨立委徐巧芯昨（13）日直言，沈伯洋最近聽說在認真研究台北市政，更自爆家族過去是日治時代的里正，也就是到了國民政府「三七五減租」之後，開始仇恨國民黨政府。

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徐巧芯昨上《吃飽來打臉》節目指出，綠營在台北市的各大派系，基本上已經統合了，就是支持沈伯洋。唯一可能還沒有這麼確定的，本來是英系，因為英系就是挺王世堅的，但是王世堅本人沒有真的很考慮參選，所以這波勸進沒有什麼用。其他人選的話，好像在各派系間沒辦法達成共識，而沈伯洋是賴清德直系子弟兵，大罷免時還可以直接到總統府跟賴清德報告罷免進度。

徐巧芯揭露，綠委吳沛憶說，沈伯洋最近在認真地討論台北市政，還講他家祖上是日治時代的「里正」，如果了解歷史的話，就可以慢慢理解為什麼他們會仇恨國民黨。日治時代多數台灣人過得苦哈哈的時候，享有比較多特權的一群人是過著喜孜孜、相當滋潤的好日子。國民政府來台之後三七五減租，把這些地主的既得利益分給一般市井小民，所以確實有一些人從那時起，就一代接著一代地仇恨國民黨政府，原來他們也是這種喔！

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...