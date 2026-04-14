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香燈腳追媽祖搭火車集體失態！離譜畫面遭乘客嗆：媽祖不會保佑你們

「不讓人先下車，就硬要擠上車到底是在幹嘛，媽祖不會保佑你們的！」

白沙屯媽祖第二天凌晨起駕！直播在哪看？追媽祖下載GPS定位

今（14）日凌晨2時起駕，截至上午7時52分，粉紅超跑已經來到台中市大肚區

白沙屯媽祖日前正式起駕，展開8天7夜的進香行程，由於今年白沙屯媽祖跟山邊媽祖、拱天宮值年爐主媽祖「三媽合轎」，吸引超過46萬人報名參加參拜。結果活動才剛開始首日，就有網友拍下香燈腳搭火車時集體失態的模樣，車門一開就全部擠上車，完全不讓其他乘客下車，讓乘客全部傻眼開嗆：「媽祖真的是不會保佑你們！」引發社群迴響。女網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的畫面，火車到站開啟車門時，好幾名頭戴進香帽、臂章的中年婦人以及大叔蜂擁而上，最前面的大媽甚至第一個擠上車還說：「來來來！」完全不給要下車的人有空間，最後女網友硬擠才終於順利下車。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「現在素質真的很差，完全已經走鐘了」、「媽祖只會保佑善良的人....很多人只是在蹭結緣品而已」、「丟人現眼，看畫面都覺得很窒息，不要再出來倚老賣老了好嗎？」然而白沙屯媽祖首日晚上駐駕台中清水的笠毅工業，3年前也曾經駐駕於此，已經是第四度造訪，，民眾如果想追媽祖的腳步，可以追看官方直播，或者下載GPS即時衛星定位APP，就能掌握媽祖的行蹤。