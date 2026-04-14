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紐約洋基隊今（14）日在主場迎戰洛杉磯天使，看板球星「法官」賈吉（Aaron Judge）面對天使隊先發左投菊池雄星，賈吉轟出一發擊球初速高達116.2英哩（約187公里）的兩分砲，不只幫助陷入5連敗泥淖的洋基取得強勢的開局，自己也在大聯盟生涯全壘打排行榜上並列隊友高施密特（Paul Goldschmidt），寫下多項史詩級紀錄。開賽1局下半，洋基在無人出局、三壘有人的情況下，賈吉面對菊池雄星一顆偏高的變速球，毫不留情揮棒。這顆球以高達116.2英哩（約187公里） 的打擊初速噴射而出，飛行距離遠達456英呎（約139公尺），直擊左中野看台。根據Statcast數據顯示，這是本賽季至今全大聯盟打擊初速最快的一發全壘打。賈吉也靠這一發全壘打，成為自2015年以來第20次擊出初速破116英哩全壘打的球員，僅次於隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）與日籍巨星大谷翔平。這發全壘打是賈吉生涯第373轟，讓他正式追平隊友高施密特（Paul Goldschmidt），兩人並列大聯盟史上全壘打排行榜第82名。巧合的是，當賈吉開轟時，高施密特正好就在壘包上，兩人一同跑回本壘慶祝這歷史性的一刻，賈吉下一個要超越的目標則是名將柯拉維托（Rocky Colavito）的374轟。33歲的賈吉去年剛奪下生涯第三座MVP，本季前15場打擊率雖然僅有.218，但近兩場接連開轟，目前累積5轟。美媒《Talkin’ Yanks》指出，依照目前產能推算，賈吉本季仍有望挑戰單季53轟，成為史上極少數能達成4次「50轟賽季」的傳奇打者。