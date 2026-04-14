我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今（14）日在主場展現驚人怪力。在對陣洛杉磯天使隊的首局，賈吉瞄準天使隊日籍左投菊池雄星的失投，轟出一記擊球速度高達187公里的特大號全壘打。這記全壘打不僅是賈吉連續兩場比賽開轟，更刷新了MLB本季最快擊球速度紀錄，重創尋求本季首勝的菊池雄星。意外發生在1局下半，洋基隊開路先鋒高德史密特（Paul Goldschmidt）率先擊出二壘安打，隨後菊池雄星發生暴投，讓跑者進佔三壘。面對無人出局三壘有人的危機，菊池雄星在對決賈吉時先連投兩顆壞球，第三球一顆84.5英哩（約136公里）掛在紅心的變速球被賈吉徹底逮個正著。這顆球被擊中後，賈吉隨即目送球飛過外野牆。根據MLB官方數據統計這球的擊球初速為116.2英哩（約187公里），為目前MLB本季最快。飛行距離達到456英呎（約139公尺）、仰角26度。MLB官方社交平台激動註解：「賈吉幾乎把球給打碎了！」菊池雄星今日狀況極其低迷，首局挨了賈吉的2分砲後，第2局再度出狀況。他在保送領頭打者後，又被洋基隊卡巴列羅（J. Caballero）鎖定變速球，揮出一記左外野2分砲。僅投完前2局，菊池就已失掉4分，陷入苦戰。身為花卷東高中的明星左投，菊池雄星本季尋求首勝之路異常艱辛。截至本場賽前，他在3場先發中吞下0勝2敗，防禦率高達6.75。今日接連遭到全壘打重擊，恐讓他目前的防禦率進一步攀升，也讓天使隊在系列賽首戰便陷入劣勢。