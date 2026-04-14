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民眾黨立委李貞秀一上任就因未放棄中國國籍惹議，後續開直播失言，遭民眾黨中評會昨（13）日決議開除黨籍，即日起生效。對此，民進黨立委王義川昨（13）日指出，李貞秀最近一次質詢行政院長卓榮泰時，獨自在台上唱獨角戲，沒有同黨人士聲援，而李貞秀講話結結巴巴，投影片結尾還出現「感謝」字幕，很有可能是因為原本應該要請辭卻沒辭，沒配合黨的決定才被開除！王義川昨上《有話鏡來講》表示，他原本還納悶李貞秀每次表決都配合黨團，為何會被扣上違反運作的帽子？直到看到聲明才恍然大悟，4／7當天是李貞秀的質詢首秀，雖然卓榮泰拒絕備詢讓場面尷尬，但奇怪的是當時完全沒有任何同黨立委到場聲援，李貞秀只好獨自在台上被洗臉。王義川更提到，當天李貞秀質詢投影片結尾突然出現感謝「民眾黨與柯文哲」的字幕，極可能就是原本準備好要宣布請辭的謝幕詞！對此，節目主持人吳安琪也質疑，李貞秀當天質詢時結結巴巴、一度語塞，是否因為手上的稿子寫的是辭職聲明，她卻堅持脫稿演出才導致卡詞？王義川則表示認同，認為李貞秀當時的「不配合」就是被黨部開鍘的主因。