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市場情緒仍轉趨樂觀，對美伊有望達成協議的預期升溫下，美國股市週一全數走高，帶動台北股市今（14）日開盤上漲126.8點、來到35584.09點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到353.07點，同創新高紀錄。今日開盤量大強勢個股：GIS-KY、TPK-KY、富采、榮科、毅嘉；開盤量大弱勢個股：瑞軒、聯合再生、頎邦、凱基金、啟碁。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲25元、來到2015元；台達電開盤上漲60元、來到1800元；鴻海開盤上漲4元、來到204元。美國總統川普週一表示，伊朗方面「合適的人」致電美方，表示希望達成協議，激勵市場信心回升。在這之前，美國宣布對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，並警告將對接近封鎖區的伊朗船隻採取強硬行動；伊朗則回應，若其能源設施遭攻擊，將鎖定波斯灣所有港口作為報復。國際油價方面，油價週一自每桶100美元的回落，布蘭特原油收盤維持在每桶約98美元附近，西德州原油期貨則漲1.4%，報每桶97.94美元，市場將美方封鎖行動視為談判策略，使油價未進一步急升。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲301.68點或0.63%，報48218.25點，那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，報23183.74點，標普500指數上漲69.35點或1.02%，報6886.24點，費半指數上漲149.70點或1.68%，報9039.52點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.28%，日月光ADR上漲6.88%，聯電ADR下跌0.41%，中華電信ADR上漲0.07%。受到美股強勢帶動，台股期貨夜盤大漲567點，收36027點，突破36000大關，市場情緒明顯轉多，再加上台積電期貨盤後上漲25元，權值股領軍意味濃厚。