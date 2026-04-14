我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，在昨日對戰遊騎兵僅投4局便吞下第2敗後，正面臨旅美生涯以來最嚴峻的輿論考驗。美國主流媒體《紐約郵報》（New York Post）與洛杉磯當地媒體近日同步發出重砲批評，直言佐佐木目前的表現「幾乎沒有亮點」，且隨著傷兵即將回歸，他在先發輪值中的地位已岌岌可危。《紐約郵報》記者傑克·哈里斯（Jack Harris）針對佐佐木朗希開季至今的表現給出了冷峻的評價。他指出，雖然佐佐木在對戰遊騎兵時飆出旅美生涯新高的6次三振，且多次在得失分點圈展現韌性將傷害降至最低，但這些零星的優點無法掩蓋整體內容的貧乏。哈里斯在報導中直言：「除了在危機中掙扎脫身，這次登板幾乎找不到任何積極的正面材料。」他強調，佐佐木開季至今3場先發，防禦率已高達6.23，且始終無法投滿5局，對牛棚造成極大負擔。洛杉磯當地媒體《加州郵報》（California Post）則以「在小聯盟是不同等級，但在大聯盟仍顯粗糙」為題，點出球團目前的養成困境。報導分析，道奇隊雖然一直秉持著「在大聯盟實戰中養成」佐佐木的方針，但隨著王牌左投史奈爾（Blake Snell）傷後復健進度超前，已於11日完成實戰模擬投球，道奇先發輪值的「空窗期」即將結束。如果佐佐木無法在短時間內展現出總教練羅伯斯（Dave Roberts）要求的「效率」與「賽中修正能力」，球團對他的耐心恐將耗盡。昨日比賽的另一大打擊，在於佐佐木與遊騎兵先發投手迪格隆（Jacob deGrom）的鮮明對比。37歲的迪格隆以6局1失分、9次三振的完美表現主宰比賽；而24歲的佐佐木雖然偶爾能投出震撼打者的速球，卻始終受困於控球走鐘與投球節奏混亂。目前佐佐木朗希已陷入「空有天賦但完成度不足」的評價泥淖，這對於志在連霸的道奇隊而言，已成了最尷尬的戰力缺口。本人雖表示：「不想給後援投手添麻煩」，但若技術層面無法迅速提升，這位昔日的日本天才恐將面臨被下放或移出輪值的嚴酷命運。