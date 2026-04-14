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洛杉磯道奇隊的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希在日前對陣德州遊騎兵隊的先發中，雖然展現化解危機的韌性，但僅投4局便耗費94球，且單場送出多達5次四壞球，目前防禦率高達6.23。美媒直言，佐佐木開季至今的表現可說是沒有任何亮點可言，而他正在開發中的「第三球種」將成為他在大聯盟立足的關鍵。佐佐木朗希日前先發主投4局，雖然飆出個人大聯盟新高的6次三振，卻也讓10名跑者上壘，其中包含5安打、5次保送，這兩項指標均創下他生涯新高。他在第3局被擊出首打席全壘打與適時安打失掉2分，雖然隨後在滿壘危機中驚險脫困、避免崩盤，但未能投滿5局的投球內容，讓道奇先發輪值的穩定度蒙上陰影。《紐約郵報》記者哈里斯（Jack Harris）犀利指出：「除了在危機中脫困外，這場登板幾乎沒有其他亮點。經過三場先發後，佐佐木的防禦率已升至6.23。」儘管投球內容掙扎，但《Sports Illustrated》報導指出，佐佐木朗希目前正致力於開發「新球種」，這也是他能否復甦的關鍵。根據數據分析專家阿德勒（David Adler）觀察，佐佐木在開季後的投球策略中，越來越依賴一種平均速度達88英哩（約142公里）且帶有銳利位移的「快速滑球」（Hard Slider）。這顆新球種雖然在控球上仍需磨合，但已被視為他除了速球與指叉球之外，用來搶好球數與迷惑打者的重要武器。道奇隊先發輪值目前正面臨傷兵與穩定度的考驗，美媒指出，球團目前並沒有將佐佐木朗希送往小聯盟調整的計畫，這意味著他必須在實戰中「一邊比賽一邊修正」。