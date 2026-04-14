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「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日晚間起駕，將進行為期8天7夜的遶境活動，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華等人當晚齊聚，蔣萬安除誠心祈福，也爆料太太去年也成為香燈腳。蔣萬安昨（13）日指出，他12日晚上到苗栗參與恭送白沙屯媽祖起駕儀式，現場聚集46萬名香燈腳，帶著最虔誠的心，踏上這段路程。這種台灣傳統信仰的強大凝聚力，讓他深受感動。蔣萬安提到，記得家中三寶剛出生時，他在孩子的枕頭下放了媽祖的壓轎金，祈求平安健康長大；轉眼3年過去，三寶健康活潑，他和太太心中滿是感謝，感念媽祖的庇佑。太太去年也成為香燈腳，與許多信眾結緣，而他今年則來到苗栗拱天宮參與登轎、起駕儀式，感受這份信仰的力量。他誠心祈願風調雨順、國泰民安，也祝福媽祖進香順利，一路平安圓滿。