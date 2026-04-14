白沙屯媽祖進香活動持續進行中，今（14）日凌晨2時再度出發，早上8時12分已經來到台中大肚區，吸引數十萬香燈腳隨行參拜。然而路途中，都會有許多善心人士為了體恤這些香燈腳，免費提供「福食」讓他們補充體力，但卻有人發現，有「完整的餐盒」直接被遺棄在路邊，一口都沒有吃，讓不少信徒看了也都心痛表示：「不吃就不要拿....素質拜託不要這麼差！」
白沙屯媽祖進香亂象！完整餐盒一口沒吃遭丟路邊
有女信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，在路邊發現一個完好無缺的餐盒，真的奉勸大家，吃不下就不要拿！不需要就不要拿！拿了丟掉也不會比較好，有損自己的福報，需要的人很多，請不要糟蹋大家對媽祖的愛。
只見貼出的餐盒一打開，裡面的麵包、蛋糕依舊都很完整，就這樣被棄置在路邊，女信徒也表示：「比起早期，現在免費福食真的比以往多很多，而且又很方便，這些都是有愛心的福食，請大家要惜福。」
白沙屯媽祖人變多素質更糟！連假香燈客蹭吃蹭喝都有
貼文曝光後，不少信徒也感嘆：「以前真的是很熱血，大家團結一心護送媽祖到北港，現在真的都變調了，跟風仔超多又不真心」、「人數越來越多，但很多人感覺都在蹭結緣品跟食物而來」、「拿了又不吃太不應該了？拜託大家要惜福」、「我身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆」、「真的很感傷不要這樣子，媽祖也會痛心，素質拜託別這麼差！」
另外也有每年都發放福食的善心人士透露：「隨著進香人數增加，每年準備的量也越來越大，完全不怕大家拿取，但看到有人拿了不吃、或者假裝是香燈腳來蹭吃蹭喝，真的看了會覺得很心痛，還是請大家不需要就不要拿，留給更多需要的人。」只能說，這些福食並沒有義務有任何人提供，希望參與進香的民眾都要心懷感恩，也不要隨意浪費食物！
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有女信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，在路邊發現一個完好無缺的餐盒，真的奉勸大家，吃不下就不要拿！不需要就不要拿！拿了丟掉也不會比較好，有損自己的福報，需要的人很多，請不要糟蹋大家對媽祖的愛。
白沙屯媽祖人變多素質更糟！連假香燈客蹭吃蹭喝都有
貼文曝光後，不少信徒也感嘆：「以前真的是很熱血，大家團結一心護送媽祖到北港，現在真的都變調了，跟風仔超多又不真心」、「人數越來越多，但很多人感覺都在蹭結緣品跟食物而來」、「拿了又不吃太不應該了？拜託大家要惜福」、「我身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆」、「真的很感傷不要這樣子，媽祖也會痛心，素質拜託別這麼差！」