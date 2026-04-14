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古裝劇《逐玉》播放量破36億，是今年度劇王，不僅劇紅、演員紅，就連導演都紅了，該劇昨（13）晚舉辦慶功宴，張凌赫和田曦薇坐在同一桌，只見張凌赫只要跟田曦薇對到眼，或是一起切蛋糕，有互動時，他都對著田曦薇傻笑，讓許多觀眾誇他私下太可愛，兩人同框的畫面真的太高甜了。《逐玉》舉辦慶功宴，主演田曦薇、張凌赫一身輕便出席，張凌赫在台上發表感言，雙主角和導演曾慶傑開心合照，接著張凌赫握著田曦薇的手，一起切下慶功大蛋糕，照片在微博公開後，有人笑說為什麼張凌赫切完蛋糕還要握著刀，「是不是想跟小田再切一次啊，太可愛了吧。」不僅如此，張凌赫和田曦薇坐在同一桌，只見田曦薇很認真地看台上的流程，但張凌赫卻不時看著她傻笑，看得出心情是真的非常不錯，也立刻引來劇迷敲碗兩人二搭，「完全訂婚現場」、「兩隻交疊的小手，拜託二搭好不好」、「牽手切蛋糕？」、「嗑死了」。