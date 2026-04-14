我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曦薇經紀人公鈺涵（左）、張凌赫經紀人徐以若擁抱破冰。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇經紀人公鈺涵（左）、張凌赫經紀人徐以若破冰比慶功宴還好看。（圖／翻攝自微博）

張凌赫和田曦薇因《逐玉》爆紅，不少劇迷敲碗二搭，不過其實兩人的經紀人徐以若、公鈺涵是世仇，多年前就因為替自己的藝人搶番位鬧得不可開交，而日前劇組舉辦慶功宴，徐以若和公鈺涵敬酒、擁抱，被解讀成世紀大和解，看來張凌赫和田曦薇要二搭也不是沒可能了。張凌赫的經紀人徐以若，和田曦薇的經紀人公鈺涵是世仇，兩人10年前曾為了藝人搶番位鬧僵，不過這次他們共同創造出爆款長劇，在慶功宴上也開心敬酒、擁抱，被指是世紀大和解，有趣的是，兩人恰好都穿白色，還被調侃，「下一秒就要逐桌敬酒了。」比男女主角還搶鏡。張凌赫的經紀人徐以若工作能力極強，過去還曾和趙露思對簿公堂，她一手創立的眾星時代旗下還有李一桐。田曦薇的經紀人是公鈺涵，是浩瀚星緣創始人，雙方都是知名的經紀人。兩人的恩怨自2017年開始，當時徐以若帶著李一桐，與浩瀚星緣的鄧倫合作古裝劇《海棠經雨胭脂透》，原本李一桐為一番女主角，未料播出時鄧倫變成大男主，徐以若氣炸，說是公鈺涵用資源換番位，雙方鬧翻。就連白鹿的經紀人于正都曾暗酸公鈺涵「暗箱操作、搶番位」，讓雙方的誤會、仇恨越結越深，本以為他們再也不會合作，沒想到張凌赫和田曦薇宣布主演《逐玉》。果然拍攝期間傳出田曦薇幾乎不在劇組，導致張凌赫只能跟替身對戲。就連劇組率先釋出張凌赫角色「謝征」的劇照，也引來田曦薇方不滿，認為應該要平番演出，所以每次劇宣只要寫到兩人名字，後面一定會括號「排名不分先後」。但其實田曦薇和張凌赫關係不錯，在上直播宣傳時，主持人問到他們的緣分，田曦薇笑喊，「挺有緣的，我們的經紀人也是！」被觀眾說簡直比戲還好看。