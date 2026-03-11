我是廣告 請繼續往下閱讀

古裝劇《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演，一播出就攻佔OTT平台熱播冠軍，兩人濃厚的CP感是成功關鍵，不過他們的經紀人卻為了搶番位爆不合，傳出田曦薇沒戲時幾乎不在劇組，張凌赫只能跟替身對戲，但其實他們私下感情相當不錯，田曦薇在直播時還意有所指笑說，「我們挺有緣的，我們的經紀人也是。」張凌赫的經紀人徐以若，田曦薇的經紀人公鈺涵9年前因為替旗下藝人搶番位鬧翻，本以為兩人再也沒有合作的可能，沒想到當張凌赫、田曦薇宣布接演《逐玉》時，馬上引來內娛關注。果然拍攝期間傳出田曦薇幾乎不在劇組，導致張凌赫只能跟替身對戲。而劇組率先釋出張凌赫角色「謝征」的劇照，也引來田曦薇方不滿，認為應該要平番演出，你爭我搶，互不相讓。但其實田曦薇和張凌赫關係不錯，在上直播宣傳時，主持人問到他們的緣分，田曦薇笑喊，「挺有緣的，我們的經紀人也是！」被觀眾說簡直比戲還好看。