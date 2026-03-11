我是廣告 請繼續往下閱讀

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》攻佔Netflix、愛奇藝熱播榜，劇中兩人CP感十足，不過戲外卻還出為了爭番位零互動，全因為雙方經紀人是世仇，所以張凌赫、田曦薇被戲稱為「仇二代」。張凌赫的經紀人徐以若工作能力極強，過去還曾和趙露思對簿公堂，她一手創立的眾星時代旗下還有李一桐。田曦薇的經紀人是公鈺涵，是浩瀚星緣創始人，雙方都是知名的經紀人。兩人的恩怨自2017年開始，當時徐以若帶著李一桐，與浩瀚星緣的鄧倫合作古裝劇《海棠經雨胭脂透》，原本李一桐為一番女主角，未料播出時鄧倫變成大男主，徐以若氣炸，說是公鈺涵用資源換番位，雙方鬧翻。就連白鹿的經紀人于正都曾暗酸公鈺涵「暗箱操作、搶番位」，讓雙方的誤會、仇恨越結越深，本以為他們再也不會合作，沒想到張凌赫和田曦薇宣布主演《逐玉》，也引來內娛熱議。