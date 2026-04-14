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2016年4月14日發生的「熊本地震」於今日屆滿十週年。目前效力於美國職棒芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆，在異鄉奮鬥之際，仍心繫故鄉熊本。他在受訪時感性表示，經歷過地震後失去棒球的日子，讓他更加珍惜現今每天都能打球的平凡幸福，並希望能透過賽場上的表現，給予家鄉災民勇氣。回憶起十年前的那個夜晚，當時就讀熊本九州學院高二的村上宗隆，正是在練習完騎單車回家的途中遭遇強震。隨後學校體育館變成了避難所，棒球練習也被迫中斷。村上宗隆回顧這段往事時表示：「地震發生時完全沒辦法打球。所以現在每天能沒有意外地在場上揮汗，我真的心存感激。」對於將棒球視為「人生」的他來說，那段動盪的歲月成了他職業生涯奮鬥不懈的原動力。今年首度挑戰MLB舞台的村上宗隆，在白襪隊主場選用了同樣出身熊本的樂團WANIMA的歌曲《RINDOU》（龍膽花）作為出場曲，象徵他即便遠渡重洋，血液裡仍帶著熊本的靈魂。他在今日對陣皇家隊的比賽中擔任第3棒一壘手，雖然帳面上3打數無安打，但靠著出色的選球單場跑回1分並兩度保送上壘，成功幫助白襪以6：5帶走勝利。儘管近期陷入20個打席無安打的低潮，但村上展現出的鬥志仍獲得總教練維納伯（Will Venable）的高度讚賞。「不只是熊本，我想為全日本遭受天然災害影響的人們，透過運動的力量傳遞一點元氣。」村上宗隆表示，身為具影響力的運動員，他深感肩負重任：「如果我的奮鬥能帶給熊本的孩子們一點點力量、夢想與希望，那我就會非常開心。」隨著熊本地震十週年到來，熊本城天守閣雖已復原，但整體重建工作預計將持續到2052年。村上宗隆強調，他會帶著這份對故鄉的責任感，繼續在大聯盟的賽場上拚戰。