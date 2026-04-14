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洛杉磯道奇隊今（14）日起在主場迎戰紐約大都會，展開為期3天的系列賽。這兩支以豪擲千金著稱的國聯強權，再度改寫了棒球歷史。根據《ESPN》報導，這將是大聯盟史上「球員總薪資」最高的一次對戰，兩隊合計投入超過7.9億美元（約合新台幣250億元），堪稱地表最貴的系列賽對決。目前以11勝4敗傲居國聯西區榜首的道奇隊，2026年球季的團隊薪資高達4.13億美元（約新台幣130.8億元）。這個數字有多恐怖？根據《ESPN》報導，道奇一隊的預算，就超過了芝加哥白襪、坦帕灣光芒、克里夫蘭守護者與邁阿密馬林魚等4支後段班球隊的薪資總和。而在國聯東區取得7勝9敗的大都會隊也不遑多讓，身為東岸豪門，他們今年的團隊薪資也高達3.78億美元（約新台幣119.74億元），同樣寫下隊史新高。道奇隊之所以成為史上最貴球隊，除了陣中原有的「二刀流」巨星大谷翔平、山本由伸與塞揚左投史奈爾（Blake Snell）外，季外的瘋狂補強更是關鍵。道奇在今年休賽季大動作從大都會手中橫刀奪愛，以大聯盟後援投手史上最高薪的合約簽下頂級守護神狄亞茲（Edwin Diaz），隨後又砸4年2.4億美元（約新台幣76億元）的天價，強行帶走強打外野手塔克（Kyle Tucker），徹底坐穩「邪惡帝國」的位置。道奇隊這種「為贏球不計代價」的經營模式，也引發不少爭議。由於大谷、山本、史奈爾與塔克等球星的合約都至少還有4年以上，預計道奇在未來數年內都將蟬聯「全球最高薪球隊」寶座。不少球評擔憂，這種大撒幣的模式可能會拉大貧富差距，甚至被質疑正在「毀掉棒球」。儘管外界褒貶不一，但對於球迷而言，這場集結了當今棒壇最頂尖、身價最高球星的「豪門內鬥」，無疑是本季最具觀賞性的系列戰之一。