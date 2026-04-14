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效力於福岡軟銀鷹的台灣強投，在經過短暫調整後，已預計將於本週五（17日）再度先發，於主場迎戰歐力士猛牛。為了迎接這場關鍵戰役，徐若熙今日特別在主場牛棚進行投球練習，積極找回實戰手感。在今日的牛棚練習中，徐若熙共投了23球。他採取捕手站立接球的方式，逐一檢視其招牌的。他透露，這次加練的主要目的在於確認主場投手丘的傾斜度與足感，確保在比賽當天能有最穩定的發揮。徐若熙表示，目前仍處於適應環境的階段，但他已針對下一場比賽做足準備，希望能展現出最佳狀態。回顧徐若熙的上一場出賽，於8日對戰西武獅時主投7局僅丟掉1分，雖然最終遺憾吞下旅日生涯首敗，但其內容堪稱完美，更將防禦率維持在極其出色的根據日媒報導，軟銀教練團安排徐若熙在充分休息8天後再次先發，不僅是對其體能的保護，也顯示出對這名台灣火球男的高度期待。由於前一場客場吞敗，徐若熙將在17日全力出擊，力爭在福岡球迷面前奪下個人在主場的首場勝利。