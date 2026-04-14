我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平近期手感發燙，連續兩場比賽敲出首局首打席全壘打，引發全聯盟投手震懾。今（14）日道奇在主場迎戰紐約大都會，外界高度關注大都會教練團是否會採取「避戰」策略。對此，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽前給出了明確答案：絕不會一開局就保送大谷翔平。面對媒體詢問是否會因大谷近期的驚人火力而採取故意保送，大都會主帥門多薩先是露出微笑幽默回應：「謝謝你的提醒，我確實有注意到他這幾場的表現。」隨後門多薩正色表示，儘管大谷是他職業生涯見過最偉大的打者之一，但他並不打算未戰先降。「他確實是位特別的球員，但我不會一開始就打算讓他直接上壘。我對我們的先發投手彼得森（David Peterson）充滿信心，我認為我們有足夠的勝算與之抗衡。」大谷翔平開季至今15場比賽已選到15次四死球（含3次故意四壞球），顯示對手極其警戒。他在昨日對戰遊騎兵時，甚至發生球數剛變為1壞球後就被強制保送的情況。目前大谷正挑戰一項罕見紀錄：自1900年以來，MLB史上僅有3人達成過連續3場「首局首打席全壘打」，歷史紀錄保持人是1996年安德森（Brady Anderson）的連續4場。若大谷今日再度開轟，將成為歷史第4人。值得一提的是，大都會隊在2025年賽季全隊僅投出6次故意保送，與國民隊並列全聯盟最少。儘管大谷生涯對戰大都會繳出打擊率.313、5支全壘打的高標數據，門多薩仍決定貫徹球隊一貫的球風，選擇在比賽第一刻與這位「棒球獨角獸」正面對決。