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摩斯漢堡：冰紅茶24元、套餐8折

！煎茶買10送10 母親節優惠

最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！

▲摩斯漢堡母親節優惠，冰紅茶24元、套餐8折一覽。（圖／攝自摩斯漢堡FB）

漢堡王：買一送一！套餐百元有找 迎夏尋堡趣優惠券現省2413元

12大買一送一！

1+1自由配49元起！

套餐百元有找！

▲漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，爽吃「買一送一」到母親節。（圖／漢堡王提供）

母親節許多速食品牌獻上寵愛媽媽優惠，摩斯漢堡表示，MOS跨店取優惠開賣冰紅茶買6送4、換算一杯只要24元，玄米煎茶買10送10，「米漢堡＋大杯冰紅茶」買4送1，還有早餐或珍珠堡套餐3組8折；漢堡王表示，買一送一「迎夏尋堡趣」優惠券，1+1自由配49元起等菜單一次整理。摩斯漢堡表示，MOS生日慶與摩斯同樂會，適逢母親節寵愛媽咪，於MOS跨店取優惠推出多項優惠活動（數量有限，售完為止）：◾️◾️◾️：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。◾️漢堡王最新「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元！即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：◾️◾️◾️