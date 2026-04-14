母親節許多速食品牌獻上寵愛媽媽優惠，摩斯漢堡表示，MOS跨店取優惠開賣冰紅茶買6送4、換算一杯只要24元，玄米煎茶買10送10，「米漢堡＋大杯冰紅茶」買4送1，還有早餐或珍珠堡套餐3組8折；漢堡王表示，買一送一「迎夏尋堡趣」優惠券，1+1自由配49元起等菜單一次整理。
摩斯漢堡：冰紅茶24元、套餐8折！煎茶買10送10 母親節優惠
摩斯漢堡表示，MOS生日慶與摩斯同樂會，適逢母親節寵愛媽咪，於MOS跨店取優惠推出多項優惠活動（數量有限，售完為止）：
◾️大杯冰紅茶、大杯摩斯咖啡「買6送4」：最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！
◾️玄米煎茶「買10送10」
◾️早餐套餐、精選套餐「3組8折」：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。
◾️經典米漢堡＋大杯冰紅茶「買4送1」
漢堡王：買一送一！套餐百元有找 迎夏尋堡趣優惠券現省2413元
漢堡王最新「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元！即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：
◾️12大買一送一！薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料49元，另有69元、89元共三種價位70種搭配，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐百元有找！漢堡王推出雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均約每人百元有找。
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摩斯漢堡表示，MOS生日慶與摩斯同樂會，適逢母親節寵愛媽咪，於MOS跨店取優惠推出多項優惠活動（數量有限，售完為止）：
◾️大杯冰紅茶、大杯摩斯咖啡「買6送4」：最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！
◾️玄米煎茶「買10送10」
◾️早餐套餐、精選套餐「3組8折」：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。
◾️經典米漢堡＋大杯冰紅茶「買4送1」
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◾️12大買一送一！薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
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