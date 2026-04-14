台北君悅酒店「彩日本料理」自助餐廳，以居酒屋風格打造日式料理吃到飽體驗，菜色包含和風海鮮鍋物、燒烤、天婦羅炸物及生魚片手捲區與現做甜點等，台北君悅酒店表示，凡訂位用餐，和餐廳服務人員說出通關密語「鮭鮭寶貝」、「我就愛吃醋」，即可獲得隱藏版料理或飲品，且四月底前，兩人同行預訂「彩日本料理」或「凱菲屋」用餐，可享一名12歲以下孩童免費；還有當月壽星用餐享「四人同行、一人免費」，即日起於官網接受預約訂位。
台北君悅酒店「彩日本料理」依季節輪替推主題美饌，生魚片就有鮭魚、鮪魚、紅甘等現流魚種與握壽司等。最受歡迎的海鮮餐檯也集結鮮蝦、旭蟹、扇貝、鳳螺、淡菜；燒烤區則有現烤香魚、小卷、手羽先、培根牛五花蔥卷等。
日式炸台則有現炸天婦羅、炸蝦等，熱門菜色集結炸牡蠣濃咖哩飯、酒蒸海鮮、大阪燒、及現煮宮城縣黑蒜烏骨雞拉麵等，還有日式今川燒、現烤糰子、麻糬冰淇淋等甜品，超過80多道豐富和風料理。
台北君悅酒店表示，四月底前兩人同行至「彩日本料理」或另一家自助餐廳「凱菲屋」預約用餐，可享一名12歲以下孩童免費；另外還有當月壽星用餐享「四人同行、一人免費」之優惠。6月8日前，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週再抽價值萬元餐酒饗宴。
🟡「彩日本料理」餐價：
▪️平日（午餐／晚餐）：成人1580元+10% 、兒童（5 至 12 歲）790元+10%
▪️週末及國定假日（午餐／晚餐）：成人1780元+10%、兒童（5 至 12 歲）890元+10%
▪️週五晚間比照週末晚餐價格。
台北喜來登「十二廚」也推日式料理吃到飽 必吃牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯
台北喜來登大飯店表示，飯店內的buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，集結多款經典日式名物，包含現涮的牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯、鮑魚雞白湯拉麵等人氣料理，搭配餐廳超人氣的松葉蟹、螃蟹、鮪魚壽司盛合及櫻花系甜點通通都可吃到飽。台北喜來登大飯店還推出限時優惠，4月30日前透過台北喜來登飯店官網預訂平日午餐或下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北君悅酒店表示，四月底前兩人同行至「彩日本料理」或另一家自助餐廳「凱菲屋」預約用餐，可享一名12歲以下孩童免費；另外還有當月壽星用餐享「四人同行、一人免費」之優惠。6月8日前，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週再抽價值萬元餐酒饗宴。
🟡「彩日本料理」餐價：
▪️平日（午餐／晚餐）：成人1580元+10% 、兒童（5 至 12 歲）790元+10%
▪️週末及國定假日（午餐／晚餐）：成人1780元+10%、兒童（5 至 12 歲）890元+10%
▪️週五晚間比照週末晚餐價格。
台北喜來登「十二廚」也推日式料理吃到飽 必吃牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯
台北喜來登大飯店表示，飯店內的buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，集結多款經典日式名物，包含現涮的牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯、鮑魚雞白湯拉麵等人氣料理，搭配餐廳超人氣的松葉蟹、螃蟹、鮪魚壽司盛合及櫻花系甜點通通都可吃到飽。台北喜來登大飯店還推出限時優惠，4月30日前透過台北喜來登飯店官網預訂平日午餐或下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！