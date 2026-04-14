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休士頓太空人今（14）日宣布，將日籍名將今井達也放入15天傷兵名單，目前將從客場返回休士頓接受檢查。今井達也目前累積三場出賽，8.2局的投球中送出13次三振、11次保送，旅美第一年的他，在開季就碰到傷勢的嚴峻考驗。今井達也最近一次先發登板，是在4/10客場對戰西雅圖水手的比賽，該場比賽他在第一局就送出四次保送，被擊出三支安打，緊抓下一個出局數就被迫退場。在賽後，教練團表示今井達也出現手臂疲勞的狀態，而在今日正式將他放入15天傷兵名單，返回休士頓進行檢查。除了今井達也之外，四月初王牌投手布朗（Hunter Brown）在先前就因右肩傷勢進入傷兵名單，另外哈維爾（Cristian Javier）也同樣因肩傷進入傷兵名單，太空人原先預計的六人輪值僅剩伯羅斯（Mike Burrows）、阿里格蒂（Spencer Arrighetti）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）能夠出賽，太空人的先發輪值將面臨非常嚴峻的考驗。