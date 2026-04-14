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▲妞妞（左圖、右圖左2）出國比賽拿下好成績，曾馨瑩也為她感到驕傲。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

▲郭台銘和曾馨瑩育有2女1子，右邊站著的是音樂人陳子鴻。（圖／喜歡音樂提供）

鴻海集團創辦人郭台銘與愛妻曾馨瑩育有2女1子，其中，大女兒「妞妞」今年已滿16歲。近日她和同學一起赴美參加有「機器人奧運」美名的FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC），團隊成功拿下象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award）。曾馨瑩昨（13）日晚間就曬出妞妞獲獎的照片分享喜訊，看得出來相當以女兒為榮。曾馨瑩昨日深夜貼出妞妞和團隊們獲獎的照片，興奮直呼：「你們太棒了！為你們感到驕傲」，只見妞妞手拿獎盃和獎牌，象徵獲獎榮譽的「藍旗」也在身前，她臉上則掛著甜甜微笑，已經從懵懂可愛的小女孩長成甜美有氣質的青春期少女，亭亭玉立的身姿看得出來很像媽媽。而FIRST機器人競賽是由美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，專門針對14至18歲（高中生） 設計的國際賽事。這項賽事之所以獲得「機器人奧運」或「大腦的奧運會」美名，主要是因為它擁有世界級比賽的規模，許多國家將該競賽視為培育未來科技領袖的搖籃，贊助商包含NASA、Google、波音等國際級大公司。總的來說，FIRST機器人競賽不只是在玩機器人，而是在透過機器人比賽，教導年輕人如何解決現實世界中的複雜問題。妞妞能和隊友獲得影響力大獎，可見他們不僅懂得物理、機械設計，更能透過團隊合作解決危機，實屬難得。其實妞妞除了理工比賽外，過去也曾在「TDC偶像表演學院」練舞，還擔任過南韓女神IU台北小巨蛋演唱會的伴舞，熱愛跳KPOP舞蹈的她，私下也曾和媽媽曾馨瑩一起拍過跳舞影片，根本就是能動能靜的學霸才女。