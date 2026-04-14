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網壇年度盛事蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Masters）正如火如荼進行中，沒想到場外竟爆出超荒謬的轉播事故。博斯網球台日前在轉播球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的比賽時，由於正值深夜時段，負責播報的資深主播張致平竟不敵睡意當場入睡，陣陣「鼾聲」透過直播傳遍全台，引發球迷炸鍋。張致平隨後於社群平台公開道歉，自責表示：「自我管理出問題，丟人現眼。」這起爭議事件發生在艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與瓦舍羅（Valentin Vacherot）的精彩對決中。當時正值台灣時間深夜10點多，許多球迷正屏息以待球王英姿，沒想到主播的聲音卻突然消失，取而代之的是清晰可辨的打呼聲，時間長達數分鐘。這段「直播打呼」的聲音隨即在社群平台瘋傳，網友紛紛諷刺「原來球賽這麼好睡」、「主播的肺活量真好」、「只有打呼聲完全沒播報，太扯了」。不少付費觀賽的球迷不領情，怒轟這種行為毫無職業道德，更有忠實觀眾指出，該主播過去就曾出現敲擊鍵盤等雜音干擾，此次事故簡直是災難。對於這起離譜事故，主播張致平昨（13）日打破沉默，在個人社群正式向大眾致歉。他坦承：「糗了糗了，竟然播到睡著了還打呼。」他直言，對賽事的熱情與專業形象因這幾聲鼾聲蕩然無存，強調這絕對不是球賽難看，而是自我管理出了狀況。張致平在文中措辭強烈，表示自己必須「虛心受教」，甚至幽默自嘲：「該補氣補氣，該補腎補腎。」他不希望轉播頻道為此承擔負評，還提到陪伴觀眾看球是「老天爺給的福氣」，就算嚥口水不順都不應該，更何況是打呼，甚至重話自責：「再丟人現眼，發配邊疆不足為惜。」