我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《美麗島電子報》昨（13）日公布的最新民調，國民黨新北市長候選人李四川支持度35.5％，領先民進黨候選人蘇巧慧34.5％，差距僅1％。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，新北市長選戰陷入僵局，連續2個月差距僅1％，在誤差範圍內，李四川即使領先也沒意義，而希望換民進黨執政的民調高出希望國民黨執政的市民達5.9％，對李四川來說並非好消息。黃暐瀚昨發文指出，李四川跟蘇巧慧三月「膠著」只差1%，沒想到四月狀況完全沒變，兩人還在1%的差距。雖然2次都是李四川領先，但1%已在誤差範圍，說誰領先或落後意義不大。值得注意的是，「希望換民進黨執政」的新北市民為37.2%，「希望國民黨執政」的市民為32%，想「換綠做做看」的人多出5.9%。黃暐瀚提及，情勢連續2個月不變，這對川伯來說，不是好消息。後續的變數為「核二重啟」與「蔣萬安、侯友宜助益」，就等五月的結果吧！對此，大批網友也在黃暐瀚發文底下表示：「新北再投藍，又要荒廢8年」、「新北不能輸」、「蘇貞昌還沒出馬呢」、「國昌老師沒有輸，為啥忽略他？」，桃園市議員黃瓊慧也留言表示：「個人覺得巧慧的個人風格已成功打破藍綠藩籬」。