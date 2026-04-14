我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園市副市長蘇俊賓的留言在市議員王珮毓的版面上一枝獨秀。（圖／截圖自王珮毓臉書）

桃園市政府試辦市場、學校與公家機關垃圾費隨袋徵收政策，前市長鄭文燦子弟兵、民進黨籍議員王珮毓在議會質詢時表達不認同，且未讓副市長蘇俊賓充分解釋隨水費收取的垃圾處理費將取消，讓一向溫和的蘇俊賓忍不住高分貝怒回，垃圾處理不應該是一筆爛帳，難道鄭文燦遺留31萬公噸垃圾的歷史要重演？讓王珮毓一時語塞，尷尬轉移話題。雙北實施垃圾袋隨袋徵收十多年後，鄰近的桃園市也於今年起試辦市場、學校與公家機關垃圾費隨袋徵收，環保局說明，試辦後1個月內垃圾減量高達29.9%，資源回收提升14.3%，廚餘回收則上升15.5%。施行垃圾費隨袋徵收可以減少焚化量與提升資收率，長遠來看能大幅延長垃圾處理設施的使用壽命、降低垃圾處理設施的維護經費，更避免未來面臨垃圾無處可去的外部成本。王珮毓在會後也於臉書貼上質詢影音，質疑「桃園市民要哭了？真的要買貴貴的專用垃圾袋嗎？」此舉也讓蘇俊賓再次留言直球對決提到「很遺憾，我在議會的發言被剪掉了，沒有完整呈現」。以雙北目前施行的情況，目前垃圾費隨水費徵收。以一家四口為計，一年水費中的垃圾費約為1100 元，隨袋徵收一年約350元的費用，民眾花的錢反而比較少。蘇俊賓留言也提到，桃園每人每日垃圾量過去從0.49公斤一直增加到0.57公斤；目前試行的區城，幾個月下來已經減少4000多公噸的垃圾量，可以看得到明顯的成效。垃圾袋隨袋徵收引起民眾留言各自表達立場，也有眼尖的網友發現，支持隨袋徵收的留言疑似在一夜之間都被王珮毓刪除，只剩下蘇俊賓的留言一枝獨秀。