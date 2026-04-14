2026年勞動節5月1日有重大改變，不少人都在問「學生有放假嗎、老師有放假嗎、公家機關有上班嗎？要上課嗎」過去只有勞工身分才能放假，今年起新制上路，已正式納入行事曆成為全國國定假日統一放假，包括學生、教師、公務員都全部休假。尤其今年51勞動節當天是周五，直接串連周末假日成三天連假。那勞動節出勤薪水怎麼算？雙倍薪資算法、補休時間規定一次整理供參考。
2026勞動節5/1是國定假日嗎？新制上路一覽
今年51勞動節重大改變，立法院表示，三讀通過「紀念日節目實施條例」修法後，已正式將5月1日勞動節納入行事曆的全國國定假日統一放假，從2026年起全面生效，不再有勞動節只有部分人士及行業休假的情況。
為大家說明，過去勞動節是受《勞動基準法》第37條保障的「勞工國定假日」，因此以往只有勞工身分才能放假。對於學生、老師、甚至是公務員等非勞工身分的民眾，5月1日仍算正常上班；不過2026年新制上路後便是全國統一放假。
2026勞動節5/1有放假嗎？學生、老師、公家機關等放假對象
今年51勞動節全國統一放假，不再以勞工與非勞工身分有別。2026年5月1日勞動節放假對象包括學生、老師、甚至是公務員等，都能放假一天。
◾️學生：全國學校停課，各級學校學生（包含公私立幼兒園、國中小、高中職）皆放假一天。
◾️老師：因應學校停課，不管公私立學校教師都不需到校上課，老師也同步放假一天。
◾️公家機關：依照政府行政機關辦公行事曆，5月1日已成國定假日，公務員放假一天。
◾️民間企業：民間企業則依照《勞動基準法》規定；若員工已安排在5月1日出勤，企業便須依法給予員工加倍薪資或補休。勞工依法放假一天。
2026勞動節5/1有垃圾車嗎？銀行、郵局、股市有休息嗎？
◾️垃圾車：根據台北市政府環境保護局表示，國定假日及連續假期（如元旦、和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日）之垃圾清運，維持正常時間收運（於週三、日停收），倘有調整收運作業時間，將提前於官網最新消息公告。
◾️銀行：全台銀行機構（包含民營與公股銀行），於51勞動節當天都不營業、也不對外開放，休假一天。
◾️郵局：依中華郵政規定，全台各地郵局51勞動節當天營業窗口停止營業，僅快捷郵件投遞等少數服務仍有運作可照常投遞；郵局員工也放假一天。
◾️股市：勞動節當天台股（集中交易市場）依照規定休市一天，不開盤、不交易、不辦理交割，相關申購、款項事宜皆順延。
2026勞動節5/1行事曆有連假嗎？
2026勞動節連假為：5月1日（五）至5月3日（日），共3天休假。因為今年51勞動節當日適逢周五，銜接周末假日形成三天連假。
2026勞動節5/1出勤薪水怎麼算？雙倍薪資算法
2026年勞動節已是行事曆上之全國國定假日，勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定應休假，工資照給；若該日為勞雇雙方原約定之「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。
提醒大家，所謂「加倍發給」並不是以原薪直接乘以2，而是指「員工除了可領到當天的薪水，還能額外再領到一天的薪水」；而上述兩者加總後，等同於國定假日出勤當天，可拿到雙倍日薪之意。
月薪制勞工雙倍薪資算法：假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算日薪為1200元、每小時工資額為150元）；依《勞動基準法》第39條規定，國定假日出勤加倍發給工資，勞動節當天出勤薪水為：
◾️當日工資1200元。
◾️出勤滿8小時，可再加領1天工資1200元。
◾️勞動節出勤薪水為底薪＋加倍薪資，共2400元。
如果勞動節出勤超過8小時則視為加班，在2400元外還可領到加班費：
◾️第9～10小時：時薪 x 1.34倍
◾️第11～12小時：時薪 x 1.67倍
2026勞動節5/1補休時間規定
勞動部表示，國定假日如果剛好遇到勞工的法定例假或休息日，則雇主必須在其他工作日給予勞工補假；補假的期日，由勞雇雙方協商排定（補假日的性質即為國定假日）。
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今年51勞動節重大改變，立法院表示，三讀通過「紀念日節目實施條例」修法後，已正式將5月1日勞動節納入行事曆的全國國定假日統一放假，從2026年起全面生效，不再有勞動節只有部分人士及行業休假的情況。
為大家說明，過去勞動節是受《勞動基準法》第37條保障的「勞工國定假日」，因此以往只有勞工身分才能放假。對於學生、老師、甚至是公務員等非勞工身分的民眾，5月1日仍算正常上班；不過2026年新制上路後便是全國統一放假。
2026勞動節5/1有放假嗎？學生、老師、公家機關等放假對象
今年51勞動節全國統一放假，不再以勞工與非勞工身分有別。2026年5月1日勞動節放假對象包括學生、老師、甚至是公務員等，都能放假一天。
◾️學生：全國學校停課，各級學校學生（包含公私立幼兒園、國中小、高中職）皆放假一天。
◾️老師：因應學校停課，不管公私立學校教師都不需到校上課，老師也同步放假一天。
◾️公家機關：依照政府行政機關辦公行事曆，5月1日已成國定假日，公務員放假一天。
◾️民間企業：民間企業則依照《勞動基準法》規定；若員工已安排在5月1日出勤，企業便須依法給予員工加倍薪資或補休。勞工依法放假一天。
2026勞動節5/1有垃圾車嗎？銀行、郵局、股市有休息嗎？
◾️垃圾車：根據台北市政府環境保護局表示，國定假日及連續假期（如元旦、和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日）之垃圾清運，維持正常時間收運（於週三、日停收），倘有調整收運作業時間，將提前於官網最新消息公告。
◾️銀行：全台銀行機構（包含民營與公股銀行），於51勞動節當天都不營業、也不對外開放，休假一天。
◾️郵局：依中華郵政規定，全台各地郵局51勞動節當天營業窗口停止營業，僅快捷郵件投遞等少數服務仍有運作可照常投遞；郵局員工也放假一天。
◾️股市：勞動節當天台股（集中交易市場）依照規定休市一天，不開盤、不交易、不辦理交割，相關申購、款項事宜皆順延。
2026勞動節連假為：5月1日（五）至5月3日（日），共3天休假。因為今年51勞動節當日適逢周五，銜接周末假日形成三天連假。
2026勞動節5/1出勤薪水怎麼算？雙倍薪資算法
2026年勞動節已是行事曆上之全國國定假日，勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定應休假，工資照給；若該日為勞雇雙方原約定之「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。
提醒大家，所謂「加倍發給」並不是以原薪直接乘以2，而是指「員工除了可領到當天的薪水，還能額外再領到一天的薪水」；而上述兩者加總後，等同於國定假日出勤當天，可拿到雙倍日薪之意。
月薪制勞工雙倍薪資算法：假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算日薪為1200元、每小時工資額為150元）；依《勞動基準法》第39條規定，國定假日出勤加倍發給工資，勞動節當天出勤薪水為：
◾️當日工資1200元。
◾️出勤滿8小時，可再加領1天工資1200元。
◾️勞動節出勤薪水為底薪＋加倍薪資，共2400元。
如果勞動節出勤超過8小時則視為加班，在2400元外還可領到加班費：
◾️第9～10小時：時薪 x 1.34倍
◾️第11～12小時：時薪 x 1.67倍
2026勞動節5/1補休時間規定
勞動部表示，國定假日如果剛好遇到勞工的法定例假或休息日，則雇主必須在其他工作日給予勞工補假；補假的期日，由勞雇雙方協商排定（補假日的性質即為國定假日）。