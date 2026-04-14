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▲五福旅行社今年初發聲明表示，遭駭客攻擊。（圖／翻攝自五福旅行社官網www.lifetour.com.tw）

個資遭竊 信用卡等金流資料安全無虞

違反《個人資料保護法》 遭裁處100萬元罰鍰

五福旅行社（五福旅遊）今年年初遭駭客攻擊，旅客護照、行程等資料外洩，當時就發布對此致歉，並主動向警方報案，同時也通報主管機關交通部觀光署，而觀光署接獲通報、展開行政調查後，最新決定是將裁處100萬元罰鍰。五福旅行社在今年1月27日時就發布官方聲明指出，因公司資安監控系統偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制，並盤查伺服器紀錄。初步清查主要集中於影像圖庫系統，後經資安專業單位鑑識，確認部分旅客個資受損。初步確認受影響資料，包括部分旅客姓名、護照及行程內容。幸而旅客信用卡及金流機敏資料，均採符合國際標準的加密存儲，或是委託第三方支付處理，未儲存於受攻擊伺服器中，信用卡資料安全無虞。後五福旅行社又於昨（10）日晚間發出重大訊息指出，依據交通部2026年3月25日交授觀業字第1153000683號函所諭，就2026年1月27日遭受網路駭客攻擊，致發生該次資安事件，違反《個人資料保護法》第27條第1項規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。五福旅行社表示，雖已就既有資安機制進行優化與落實，強化公司資訊安全系統，並遵循主管機關之相關專業建議，不過遭交通部裁處100萬元罰鍰。並強調已優化資安機制及強化資訊安全系統，並遵循主管機關相關專業建議進行。相關資安強化措施包含：導入ISO 27001資訊安全機制、加強資料去識別化與加密技術，強化入侵偵測與預警系統，實現「即時發現、即時阻斷」。五福旅行社強調，今年全面啟動大規模數位轉型，聚焦3大維度，包括：資安升級、電子簽章、導入Google Workspace企業生態系，強化營運韌性。