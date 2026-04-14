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年僅11歲的滑板新星葉子陽，日前在中國舉行的亞洲滑板錦標賽中，於街式少年男子組決賽繳出128.34分的高分勇奪銀牌。這不僅是台灣滑板史上首面正式錦標賽獎牌，葉子陽更成為史上第一位站上亞錦賽頒獎台的台灣選手，寫下體壇新篇章。這面銀牌得來極其不易，葉子陽在賽前熱身時曾不慎重摔受傷，但他展現超齡韌性，受傷後不到3秒便立即起身投入賽事。決賽關鍵時刻，他在單招環節面臨前兩次嘗試皆失敗的巨大壓力，僅剩最後一次機會。根據《中央社》報導，隨隊教練林大為透露，當時曾詢問葉子陽想不想拚拚看，否則就是看著其他選手踏上頒獎台，而葉子陽選擇放手一搏，挑戰過去未曾完成的高難度動作。大膽的嘗試最終完美落地，連林大為都驚嘆：「心臟很大顆」。葉子陽父親在社群平台上也寫下奪冠路的不易：「從一開始的臨時接受中華隊徵召，再到南京因為生病讓備賽不順利，最後來到會場時一直跑不出Perfect Run。看似種種的一切不順利，你就像個神奇小子一樣，關關難過關關過。」葉子陽父親也在社群平台還原當時的場景，「我周圍的人看到米粒成功的那一刻，大家不分國籍都為他站起來歡呼，更是有很多人被米粒的拼勁給感動到飆淚。」精彩的成功畫面，讓許多粉絲在留言區直喊：「真的是台灣之光。」葉子陽父親接受《中央社》採訪時透露，這次參賽是臨時接到的機會，當時父子倆正在日本東京進行雪訓，接到邀約後葉子陽立刻點頭答應。由於有一段時間沒練習滑板，父親賽前的期望只是不要受傷，更評估「可以晉級決賽就很棒了」，沒想到兒子的表現完全超越預期。