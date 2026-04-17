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美國軟體公司Adobe日前因涉及「暗黑消費模式」爭議，與美國政府達成和解並面臨高達48億台幣的罰款。數位發展部數位產業署近期著手修訂定型化契約，希望改善「訂閱容易退訂難」的問題，主要鎖定民眾遇到資訊揭露不完全、取消流程複雜、自動扣款等三項爭議，透過消保法保障電商消費者。立法委員林俊憲日前在立法院質詢時指出，不僅Adobe，Uber、酷朋（Coupang）等普遍都存在「加入容易、退出難」的陷阱；消費者加入會員或是訂閱簡單，想要取消時卻面臨重重阻礙。甚至被要求支付隱藏的合約取消金，或是部分平台在訂票或訂房時，結帳金額遠高於初始標價，這種資訊不對稱的行為即為典型的「暗黑消費模式」。林俊憲說韓國與歐盟都已著手規範，我國政府是否有相關認定標準與因應措施。數位發展部部長林宜敬表示，這類情況自己「感同身受」，他自己有也有經歷過，政府已經有注意到問題，數位產業署已經修改定期化契約要求電商改善。數位發展部數位產業署今年1月時預告，「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」前言及不得記載事項第9點修正草案，預告期已滿，目前正在彙整各方建議，在審查階段中。數位產業署長林俊秀指出，目前已觀察到民眾面臨的三大困擾：定型化契約字體過小、內容過於密集；取消流程複雜；自動扣款爭議。未來用《消保法》管理，要求電商簡化流程，包含重要條款與資訊必須使用大文字呈現、取消流程簡化，以及必須消費者明確同意才可以始得扣款。