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隨著 2026 年大聯盟球季邁入第三個週末，官方公布了最新的球隊戰力排名。在開季初段極具競爭平衡的局勢中，洛杉磯道奇隊儘管面臨傷兵困擾，仍憑藉著驚人的新秀戰力與板凳深度，在多份榜單中穩坐第一。相比之下，上週表現火熱的紐約洋基隊則因一波連敗跌出前二。官方分析指出，本週的排名異動反映了各隊在漫長賽季初期的韌性，特別是中段班球隊展現出的強大衝擊力，正逐漸改變聯盟的勢力版圖。洛杉磯道奇隊持續證明他們是當前聯盟頂尖的存在，即便當家球星貝茲（Mookie Betts）因傷進入傷兵名單，球隊的運作依舊流暢。這主要歸功於新秀帕赫茲（Andy Pages）的強勢填補，他目前已貢獻 4 支全壘打與 17 分打點，完美銜接了打線空缺。雖然上週末在主場面對遊騎兵的系列賽未能全取，但官方仍認為道奇隊展現出的養成能力與容錯率，使其第一名的位置無可撼動。亞特蘭大勇士隊則在本週展現強勁的反彈勢頭，排名回升至全聯盟第二。勇士隊在對陣克里夫蘭守護者的比賽中展現了驚人的團隊火力，單場豪取 13 分，再次向外界展示其全聯盟最穩定的長打輸出能力。隨著先發輪值表現趨於平穩，勇士隊被視為目前最有機會威脅道奇隊領先地位的強權。紐約洋基隊在過去一週經歷了開季以來最艱難的時刻，一波 5 連敗直接導致其排名從第二名滑落。儘管先發輪值中出現了如 Cam Schlittler 等令人驚艷的年輕投手，在壓制力上超出預期，但洋基隊的進攻端在關鍵時刻卻頻頻熄火，打線斷層成為目前急需解決的課題，這也讓他們在戰力榜上的評價略微下修至第三位。相較於洋基的低迷，聖地牙哥教士隊則成為本週表現最亮眼的黑馬，排名大幅躍升 8 個名次擠進前十。教士隊在對陣落磯隊的系列賽中大獲全勝，季前被寄予厚望的強大打擊群終於全面覺醒，展現出足以與頂尖強隊抗衡的進攻效率。此外，巴爾的摩金鶯也在 Gunnar Henderson 等年輕核心的帶動下，排名大幅回升，顯現出後浪推前浪的競爭氣勢。