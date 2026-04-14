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▲二壘跑者寇爾（A. Call）想要回壘，一壘大谷翔平卻衝往二壘，雙方溝通失誤，結果導致夾殺出局產生。（圖／翻攝自轉播畫面）

針對昨日（13日）洛杉磯道奇對戰德州遊騎兵賽中發生的離譜跑壘失誤，導致得分機會化為烏有，道奇隊一壘指導教練伍德華德（Chris Woodward）於今（14）日賽前正式做出回應。他直言不諱地指出，這次失誤並非單方責任，而是二壘跑者寇爾（Alex Call）的猶豫與一壘跑者大谷翔平的判斷失策，兩人都必須為此承擔責任。該起事件發生於昨日3局下半，道奇1：2落後，兩出局攻佔一、二壘。當時二壘跑者為寇爾，一壘為選到保送的大谷翔平。在打者帕赫斯（Andy Pages）打擊時，兩人同時起跑發動盜壘，不料寇爾在跑向三壘途中突然急停並試圖回壘，而全力衝刺的大谷已趕到二壘門口，導致柯爾最終在二、三壘間遭到夾殺，大谷則一臉茫然地站在二壘。伍德華德教練今日分析指出，大谷翔平在跑壘細節上存在疏失：「首先，身為後位跑者，翔平必須先觀察前一位跑者的動作再做判斷。他當時看到寇爾似乎要衝三壘，就直接跟進，但前位跑者一旦停下來，他也必須跟著停下。」教練同時也批評了寇爾的猶豫不決：「在當時帕赫斯近況極佳的情況下，除非有100%成功的把握否則不該冒險。寇爾雖然覺得能跑，卻在半途產生了猶豫。其實一旦啟動了，如果他能堅持跑向三壘應該是安全的，但他卻選擇停了下來。」伍德華德反覆強調：「大谷必須盯著前方的跑者來判斷去留；而寇爾則是在判斷上顯得有些勉強且不夠果斷。」他斷言，這場導致攻勢中斷的鬧劇，是兩名跑者溝通與判斷失準共同造成的結果。