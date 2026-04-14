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今天高溫破30度 全台晴朗像夏天

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

周三、周五都有鋒面 北東是降雨熱區

▲2波鋒面分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／賈新興提供）

周日全台有雨 辛樂克颱風大轉向

台灣本周天氣將迎來多波變化，綜合中央氣象署、氣象專家吳德榮、天氣風險公司預報，明（15）日起微弱鋒面、東北季風接連報到，北部、東半部率先變天轉雨，周末更是全台有雨，此外，辛樂克颱風已達強度巔峰，路徑將在日本南方海面大迴轉，對台灣雖然沒有直接影響，但部分沿海仍需留意長浪發生。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示。在鋒面抵達之前，台灣各地天氣持續晴朗、炎熱如夏，今天北部氣溫21至33度，中部18至34度，東部18至35度，南部最高溫甚至可達36度，僅午後中北部山區有零星降雨。第一波變天將出現在周三與周四，受微弱鋒面通過影響，桃園以北、北海岸、東北部將多雲到陰，並有局部短暫陣雨，北台灣氣溫也會微幅下降，竹苗及東部有零星短暫雨，其它地區維持多雲到晴，午後山區、近山區需留意零星短暫陣雨的發生。周五將有另一波鋒面通過，北部、東部天氣再次轉為不穩定，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，到了周六，受東北季風影響，台灣附近水氣將持續增多，基隆、東北角、宜花東及恆春半島都有零星或局部短暫雨，北台灣與東半部的高溫將略微下降，體感較為舒適，中南部則依然偏熱。周日的天氣狀態將更趨不穩定，水氣依舊偏多，北部、中南部、東半部都會有局部短暫陣雨，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，儘管本周迎來多波降雨，但從今日起至5月25日這段期間，台灣各地整體仍以高溫和少雨的機率較高。針對強烈颱風辛樂克，氣象專家吳德榮提及，其強度已達巔峰，將轉向東北方向進行，最新模式模擬顯示，辛樂克颱風未來將在日本南方海面進行大迴轉，距離台灣相當遙遠，因此對台灣天氣並無直接影響。不過氣象署也提醒，周四之後基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海可能會有長浪發生。