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白沙屯媽祖進香不一樣了？10年香燈腳看不下去：一堆人只想拿結緣品

▲資深香燈腳坦言，近年不少人都是為了免費結緣品而來。（圖／翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

過去活動還沒變調前，許多信眾都是虔誠地跟著走，但近年來出現不少人只是為了結緣品而來，「很多人手上都提著好幾大包，還有用搶的，真的讓我看得很不習慣」

白沙屯媽祖進香變商業化？一票人點出問題：情況很失控

▲不少人指出白沙屯進香出現不少私人攤販、有許多「勇」字周邊商品，甚至點名管理問題。（圖／遊戲橘子提供）

白沙屯媽祖爆亂象！在地崩潰「不再歡迎3類人」：拜託別來

不過隨著人數激增，隨之而來的亂象也令在地居民崩潰，甚至有居民點名「如果你們是來惹事、吵架、搶結緣品的，真的拜託不要再來了。」

▲白沙屯媽祖進香今晚起駕，但還沒開始周邊就傳出亂丟垃圾亂象，讓目擊民眾忍不住開嗆「拜託各位當個有素質香燈腳」。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

2026白沙屯媽祖進香於12日起駕啟程，展開8天7夜的北港進香徒步之旅，而進香活動近年人潮爆炸性成長，光是今年就有46萬人報名跟隨，同時也讓周邊亂象不斷，事實上，白沙屯媽祖進香活動亂象頻傳，不只搶拿結緣品問題，也傳出垃圾亂丟、交通違規等問題，就連在地人都不忍開嗆，拜託來鬧事的別再來了。有網友在Threads發文提到，表示自己跟隨白沙屯媽祖進香長達快10年，過去總是非常期待活動到來，但今年改變想法「還在猶豫要不要跟走」，該名香燈腳進一步提到，，讓他無奈感嘆「怎麼辦，該不該走呢」。針對白沙屯媽祖近年變化，不少人也十分認同網友言論「同感！！去年就已經變了」；但也有人緩頰認為「換個角度想如果沒商業化一點，那廟的基金從哪裏來」、「媽祖沒變，廟方沒變，是自動參與者有變」，亦有人強調因堅持初心「走自己的路，結緣品不搶，拿自己需要的，重點跟心隨著媽祖一步一步走」。此外，也有不少人將白沙屯進香與大甲媽祖遶境進行對比，認為大甲媽祖活動雖然也有商業化情況，但因官方授權的狀況下，反而沒有讓周邊狀況失控；反觀白沙屯活動中，出現不少私人攤販、有許多「勇」字周邊商品，甚至點名管理問題，「頭旗、轎班名單報名登記收錢，然後呢？也沒個組織在管」。白沙屯媽祖進香參與人數一年比一年多，短短20年間，參與人數從3000人躍升至逾數十萬人，今（2026）年更創下歷史新高，高達46萬名香燈腳報名跟隨，呈現爆炸性成長。除了沿途亂丟垃圾以外，還包括瘋搶結緣品與物資、交通堵塞與違規等問題，先前「累了請上車」也爆出諸多爭議，諸如垃圾留車上、被當成計程車、情勒接送到車站或行李遺失被提到等，不少香燈腳感嘆「已經不是進香活動，是嘉年華會」，認為嚴重影響當地生活與活動本質。