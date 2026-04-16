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▲上洋在台灣獨家總代理法國經典強化玻璃杯品牌Duralex。（圖／記者李青縈攝）

▲上洋產業推出自有家電品牌one-meter，並在忠泰樂生活、裕隆城設點販賣。（圖／記者李青縈攝）

成立近半世紀的傳統產業，上洋以洗衣設計、空調系統販售為核心業務，近年卻走入百貨公司賣「精品玻璃杯」，還找來頂級奢侈品牌店長助陣，背後打得算盤為何？上洋執行長吳國華表示，「應該要賣過去的通路，都是上洋的客戶」，在公司裡品牌是交叉運用。上洋產業以代理銷售商用洗烘衣設備起家，足跡遍布校園與醫院宿舍，接著也代理三菱重工空調，從家用、商用到系統整合的一站式服務。近年也推出自有品牌「RIV精緻洗衣」，甚至跨領域到「one-meter」販售家電，以及代理法國玻璃餐具品牌「Duralex」。上洋資深副總經理暨品牌長游念綺指出，Duralex是玻璃餐具的知名品牌，縱使質感很好，但單純從產品來看，確實跟上洋原本做的產品不相關，但從通路來看就不一樣；空調打入飯店，產品就可以跟著走進去。然而，在玻璃餐具前，上洋對消費通路仍然陌生。吳國華坦言，以前上洋主要是把產品賣給經銷商，並不懂電商市場，因此從自有品牌「one-meter」家電起步，開始學習賣「小東西」，從募資、團購、KOC起步累積經驗，打開通路。同時上洋在百貨在忠泰跟裕隆城開設選物店，Duralex也在裡面販售。「不少人不知道上洋在做什麼，而Duralex的高級感可以跟上洋串連，讓品牌交叉運用」，吳國華說，販賣Duralex的杯子就像替上洋打開經營通路的載體，更是整合客戶關係的機會。「有趣的是Duralex應該要賣去的通路，都是上洋的客戶」，他舉例，主打精品級機上服務的星宇航空，杯具就是選用Duralex，現在則空調、洗衣機等則走入他們的宿舍、貴賓室等。在空調佈局中，上洋也發現市場中仍有頂級客戶的需求未被滿足，因此推出「空氣美學事務所」，打造從規劃到售後一條龍的門市。吳國華指出，為了打造頂級感，門市找來有過擔奢侈品牌LV店長經驗者，希望滿足市場痛點；同時也將旗下集團資源創聯，在原先精緻洗衣店中，創造「精品的精品」精緻洗衣服服務高端洗衣客戶。