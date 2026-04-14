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▲凱蒂佩芮（如圖）被露比蘿絲指控20年前於夜店性侵。（圖／美聯社／達志影像）

凱蒂佩芮遭控性侵露比蘿絲！下體磨臉場面流出

▲露比蘿絲（如圖）形容被性侵當下試圖閃躲，卻掙脫不了。（圖／双喜）

美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）近日被澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）指控下體磨蹭臉部性侵，指稱20年前在澳洲墨爾本一間夜店遭對方性騷擾與性侵，如今公開並已前往警局報案，對此，凱蒂佩芮透過經紀人否認指控，「露比蘿絲在社群媒體上流傳的指控，不僅完全不實，更是危險且魯莽的謊言。」引爆全球輿論。露比蘿絲先前於社群平台Threads活躍，公開留言指控凱蒂佩芮，20年前在澳洲墨爾本一間夜店遭對方性騷擾與性侵，她形容當時試圖閃躲仍被強行騷擾，「她沒有吻我，她看到我為了躲她，在我最好的朋友腿上『休息』，她彎下身，拉開她的內褲，把她噁心的陰部摩擦在我的臉上，直到我睜開眼睛，然後對她嘔吐。」露比蘿絲後續再發文吐露，年輕時不知道該如何面對，曾把經歷詮釋成「喝醉的趣事」，在多年後才明白創傷的長期影響，決定公開並前往警局報案，希望能釐清真相。面對指控，凱蒂佩芮透過發言人聲明，否認露比蘿絲說法：露比蘿絲則再回擊：「她（凱蒂佩芮）隨時可以告我，但她不會，因為這是真的，我有照片，這發生在公共場合，並且有多位目擊者。」事實上，過去露比蘿絲也多次在社群平台，對多位人士提出指控，而這些說法也一再遭當事人否認，如今火勢延燒至凱蒂佩芮，目前雙方各說各話，事實真相如何，還有待當局調查。