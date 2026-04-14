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▲資深媒體人汪曼玲（左）在曾志偉的73歲慈善壽宴上和邱淑貞（右）合照。（圖／摘自 汪曼玲微博）

▲邱淑貞上台幫忙義賣，展現成熟貴氣。（圖／摘自 汪曼玲微博）

▲溫碧霞（左起）、汪曼玲、張耀揚開心同框。（圖／摘自 汪曼玲微博）

▲袁詠儀（右）被認為保養效果不如老公張智霖（左）。（圖／摘自 汪曼玲微博）

香港演藝圈大哥曾志偉今（14）日歡度73歲生日，昨日先舉辦「寺同道合慈善素宴2026」，除了開60多桌邀請圈內好友一起同樂，還進行慈善義賣為佛教團體成功籌得超過千萬港幣的善款。壽宴現場星光熠熠，昔日香港三級片女神邱淑貞、葉子楣、溫碧霞都到場，各自展現不同的魅力，邱淑貞還上台幫忙拍賣，成了曾志偉之外，另一受到矚目的焦點。曾志偉去年生日就已經舉辦過類似的慈善壽宴，也是眾星雲集、場面熱鬧。今年的焦點為邱淑貞上台參與拍賣，只見她身穿黑色長風衣內搭白色襯衫、配色雖然不過於鮮豔，卻有低調奢華的感覺，而57歲的她儘管臉上的歲月痕跡無法遮掩，仍具雍容的氣質，過往的明星丰采不減。葉子楣和溫碧霞也分別穿上黑色、白色的服裝到場，同樣受到注意。香港影壇吹起三級片風潮的關鍵人物之一，就是「波霸」葉子楣，她的上圍傲人卻有細腰，身材的視覺效果極為突出，當年在《聊齋艷譚》等片裸而不露點的表現引起話題，後面一些女星都循她的路線為自己的演藝事業尋求突破，主演《赤裸羔羊》的邱淑貞就是成功的例子。而溫碧霞早年在《停不了的愛》和劉德華已有激情戲，之後在三級片風潮中與任達華在《驚變》有上空鏡頭，達到個人尺度極限，迅速抽腿不再走大膽的戲路，也曾經受到外界的注意。葉子楣和溫碧霞都是59歲，可是兩人在曾志偉的壽宴上呈現不同的風情，葉子楣的身材依舊凹凸有致，尤其上圍沒有因為年近60而縮水，仍然很吸睛。溫碧霞則在妝容上維持嬌豔的感覺，看不出和葉子楣雖數相近，堅持走「美魔女」的路線。三級片女神在曾志偉的慈善素宴上比拚魅力，另一位特地來支持的影后袁詠儀，則有老公張智霖陪同，不過張智霖的外表保養還是被認為比袁詠儀更佔優勢，袁詠儀難免有點疲態，張智霖就顯得精神奕奕，而且微笑還帶著點年輕時的羞澀感，獲讚「狀態極佳」。而《古惑仔》系列中扮演老大的張耀揚，以及周星馳《破壞之王》中的「斷水流大師兄」林國斌也到場，張耀揚雖滿頭白髮，穿搭還是很有型男味道，林國斌的體態亦維持得很精實，沒有發福。壽星曾志偉則身穿黑色西裝在各桌之間穿梭，忙著招呼賓客與合照，展顯在業界的強大人脈與良好人緣，曾寶儀、曾國祥、曾國猷姊弟也都到場為爸爸慶生，有意思的是，佘詩曼、古天樂的媽媽也是座上嘉賓，「星媽」並沒有在這場盛會中缺席。