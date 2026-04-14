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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平的紀錄之旅仍未畫下句點！今（14）日在主場對陣紐約大都會隊的比賽中，擔任「第1棒、指定打擊」的大谷翔平在首打席面對第一顆球就達成上壘紀錄。雖然未能挑戰連續3場擊出首局首打席全壘打的壯舉，但他遭觸身球保送上壘，成功將連續上壘紀錄推進至「47場」，持續改寫日本人大聯盟紀錄。大谷翔平在1局下半首度站上打擊區，面對大都會隊身高198公分的長身左投彼得森（David Peterson）。儘管大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽前誓言正面對決，但彼得森投出的第一顆球便失手擊中大谷，讓大谷翔平兵不血刃地踏上一壘壘包。這記觸身球讓大谷自去年8月24日以來的連續上壘場次來到47場，不僅刷新了他自己保持的日本人紀錄，更寫下多項球團里程碑，追平道奇球團史上第5長的連續上壘紀錄，也是球隊自布魯克林遷移至洛杉磯時期第2長的紀錄，追平了1975-76年由名將塞伊（Ron Cey）創下的紀錄。目前道奇「洛杉磯時期」的最高紀錄是2000年格林（Shawn Green）的53場；而全隊史紀錄則是1954年傳奇球星史奈德（Duke Snyder）在布魯克林時代創下的58場。大谷翔平於4月10日正式超越2009年由鈴木一朗所保持的連續44場出壘紀錄，成為日本選手第一人。隨後的每一場出壘都在寫下歷史新頁。今日雖然挑戰連續3場首打席全壘打失利，但驚人的上壘穩定性，仍讓全場道奇球迷陷入瘋狂。大都會主帥門多薩賽前雖稱讚大谷是「最偉大的球員之一」，並表示不會輕易保送他，但彼得森的第一顆失控球意外成就了大谷的里程碑。